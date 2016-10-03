ميركل تدعو إلى الاحترام المتبادل والحوار في يوم الوحدة الألمانية

دريسدن - د ب أ – دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى الاحترام المتبادل والاستعداد للحوار على هامش الاحتفالات بعيد توحيد شطري ألمانيا.

وقالت ميركل الاثنين، خلال الاحتفالات في مدينة دريسدن الألمانية إنه عقب مرور 26 عاماً على توحيد شطري البلاد، لا يزال يوم الوحدة يوماً للسعادة والعرفان بالنسبة للغالبية العظمى من الألمان، مضيفة في المقابل أن هناك أيضاً مشكلات جديدة.

وأردفت قائلة: “وأنا شخصياً أتمنى أن نحل هذه المشكلات سوياً في إطار من الاحترام المتبادل وقبول الآراء السياسية المختلفة للغاية، وأن نعثر أيضاً على حلول جيدة”.

كما أعربت ميركل عن تمنيها، “أن يبقى المواطنون على حوار مع بعضهم البعض، خاصة في ظل وجود كثيرين لا يسعون مطلقاً لهذا الحوار”، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها من أجل هذا الحوار.

وقالت ميركل: “وأنا أعلم أن هناك كثيرين آخرين يفعلون ذلك، وأريد توجيه شكر خاص لهم في هذا اليوم”.

تجدر الإشارة إلى أن مشاركين في مظاهرات لحركة “بيجيدا” المعادية للإسلام والأجانب، وجهوا سباباً للمستشارة خلال الاحتفالات بيوم الوحدة الألمانية في دريسدن.