المفوضية الأوروبية: استفتاء المجر بشأن اللاجئين هو والعدم سواء

بروكسل - د ب أ – أكدت المفوضية الأوروبية، أنها لا تعتد بالاستفتاء الذي أجرته الحكومة المجرية بشأن توزيع حصص من اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم المفوضية الاثنين في بروكسل، إن الاستفتاء الذي لم تتحقق فيه نسبة المشاركة المطلوبة باطل قانوناً.

أضاف المتحدث: “نحترم الرغبة الديمقراطية للشعب المجري، سواء من شارك بصوته ومن لم يفعل ذلك”.

وكان منتقدو الاستفتاء قد دعوا لإبطال أصواتهم، حتى لا تتحقق النسبة الضرورية لجعل الاستفتاء قانونياً.

أدلى خلال الاستفتاء 4ر40% ممن لهم حق التصويت بأصوات صحيحة أجاب 3ر98% منهم بـ “لا”، على سؤال عما إذا كان من حق الاتحاد الأوروبي فرض حصة معينة من اللاجئين على المجر رغم رفض البرلمان المجري.

وكان لا بد من مشاركة ما لا يقل عن 50% ممن لهم حق التصويت في الاستفتاء حتى يصبح سارياً.