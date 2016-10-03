مقتل 11 من ” بي كا كا ” جنوب شرقي تركيا

أنقرة - الأناضول – قُتل 11 مسلحاً من منظمة “بي كا كا” في عملية لقوات الأمن والجيش التركيين ضد عناصر المنظمة بولاية شرناق، جنوب شرقي البلاد.

وأفادت مصادر عسكرية الاثنين، باستمرار العملية ضد المنظمة في منطقة “فاراشين- بيت الشباب”، وهي من المناطق الأساسية، التي تتمركز فيها المنظمة، وتقع في نقطة تقاطع ولايات هكاري ووان وشرناق.

ويهدف الأمن والجيش التركيان من خلال العملية التي بدأت في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى القضاء على العناصر الإنفصالية، ومنع حدوث أي هجوم محتمل على مركز قضاء “بيت الشباب”، في شرناق، إضافة إلى مراقبة الطرق التي يستخدمها عناصر المنظمة والمهربون بين ولايات وان وشرناق وهكاري، بحسب المصادر.

وذكرت المصادر أن 5 على الأقل لقوا مصرعهم في حصيلة أولية، جراء استهداف الطيران لمجموعة من بي كا كا بعد تحديد مكانهم في جبل ” أنجبل” بمنطقة فاراشين.

وأضافت المصادر أن 6 أيضاً قتلوا بعد استهدافهم بواسطة طائرات بلا طيار في منطقة تقع جنوب شرقي أنجبل، لافتةً الى أن العملية متواصلة ضد عناصر المنظمة.