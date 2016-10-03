شتاينماير يصف نتيجة استفتاء كولومبيا بأنها مفاجأة سيئة

برلين - د ب أ – اعتبر وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الرفض المفاجئ للمواطنين في كولومبيا لاتفاق السلام بين الحكومة وحركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية “فارك” مفاجأة سيئة.

وقال شتاينماير الاثنين: “إن نتيجة الاستفتاء على اتفاق السلام في كولومبيا تعد مفاجأة سيئة وخيبة أمل كبيرة”.

وشدد على ضرورة أن يلتزم الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس وحركة “فارك” بحفظ السلام، وقال: “تم رفض الأتفاق في الاستفتاء- ومع ذلك أمل في النجاح في الفوز بالسلام”.

يذكر أن المواطنين في كولومبيا رفضوا اتفاق السلام بين الحكومة وحركة “فارك” بأغلبية محدودة تبلغ 21ر50 بالمئة في استفتاء شعبي تم إجراؤه الأحد.

وكان قد تم توقيع الاتفاق قبل أسبوع في حضور كثير من رؤساء الدول والحكومات والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.