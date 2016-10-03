رئيس البرلمان الألماني يدعو لألمانيا منفتحة ومتنوعة

دريسدن – د ب أ – دعا نوربرت لامرت رئيس البرلمان الألماني “بوندستاج”، في يوم الاحتفالات بالوحدة الألمانية إلى أن تتحلى ألمانيا بالانفتاح والتنوع.

وقال الاثنين في الاحتفالات الرئيسة بمدينة دريسدن الألمانية: “إن الجنة على الأرض ليست هنا، ولكن الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عنها، يظنون أنها ليست موجودة في مكان أكثر مما هي عليه في ألمانيا”.

وأعرب لامرت عن استيائه من أن الألمان يظهرون صورة بلدهم على نحو سلبي للغاية، وقال: “يمكننا ويتعين علينا إظهار المزيد من الثقة بالذات والتفاؤل دائماً”.