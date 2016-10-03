تقارير: أحكام بالإعدام والسجن ضد مهاجمي منزل وزير الداخلية التونسي الأسبق بن جدو

تونس - د ب أ – أفادت تقارير إخبارية تونسية الاثنين بأن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، أصدرت أحكامها في القضية المتعلقة بالهجوم الذي استهدف منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو عام 2014 .

ووفقاً للموقع الإلكتروني لجريدة الشروق التونسية فإن المحكمة قضت بسجن سبعة متهمين لعشر سنوات.

كما قضت بالحكم بالإعدام غيابياً على 31 متهماً مع 36 سنة سجناً لكل واحد منهم. وأشارت التقارير إلى أن من بين المحكوم عليهم بالإعدام زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور سيف الله بن حسين الملقب بأبي عياض.

وكان الهجوم أسفر عن مقتل أربعة أعوان أمن كانوا مكلفين بحراسة منزل بن جدو الذي لم يكن متواجداً بداخله يومها.