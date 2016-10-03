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قاديروف: لا يوجد مدربون عسكريون من الشيشان في سوريا

Oct 03, 2016

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موسكو- د ب أ- أكد الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، عدم وجود مدربين عسكريين من الشيشان في سوريا، مشيرا إلى أن الشيشان مستعدة لدعوة الخبراء السوريين للتدريب في قاعدة القوات الخاصة في الشيشان.

ونقلت وكالة الانباء الروسية “سبوتنيك” عن قاديروف، قوله: “لا يوجد مدربون من الشيشان في سوريا، وليست هناك نية لذلك…”.

وأعرب الرئيس الشيشاني عن استعداد بلاده لدعوة العسكريين السوريين للتدريب في المركز الدولي لتحضير القوات الخاصة في جوديرميس.

وقال: “ولم لا. الدولة السورية هي دولة شريكة، خاصة الآن هناك إرهابيون ونحن جميعا نحارب الإرهاب”.

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