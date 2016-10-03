الصليب الأحمر: الفيضانات تؤثر على 600 ألف شخص في كوريا الشمالية

سول- رويترز- قال الصليب الأحمر إن 600 ألف شخص على الأقل في كوريا الشمالية تأثروا بالفيضانات العارمة التي ألحقت أضرارا أو دمرت نحو 30 ألف منزل ودعت اللجنة إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة قبل حلول فصل الشتاء.

وقال كريس ستينز رئيس وفد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في كوريا الشمالية “الكارثة ضربت البلاد بطرق عدة وهي على الأرجح أسوأ مرة.”

ويعمل الاتحاد مع جمعية الصليب الأحمر في كوريا الشمالية لإيصال مساعدات للسكان في شمال شرق البلاد الذي يعاني من أسوأ فيضانات تسببت فيها الأمطار الغزيرة التي هطلت في أواخر أغسطس آب.

وقال ستينز إن هناك حاجة إلى “تحركات عاجلة” قبل بدء هطول الثلوج المتوقع في أواخر الشهر الجاري عندما تهبط درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد ويمكنها أن تصل إلى 30 درجة تحت الصفر في منتصف فصل الشتاء.

وأضاف “هذه ظروف قاسية بصورة خطيرة ولذلك نحتاج إلى حلول دائمة أكثر بكثير فيما يتعلق بالملاجئ وبالخدمات الصحية وإمدادات الغذاء وحل المشكلات الخاصة بتوفير مياه صحية.”

وأطلق الاتحاد مناشدة عاجلة لجمع 15.2 مليون فرنك سويسري (15.6 مليون دولار) لتوصيل مساعدات إنسانية لأكثر من 300 ألف شخص خلال الاثني عشر شهرا القادمة.

وفي 12 سبتمبر أيلول قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن بيانات حكومية تظهر وفاة 133 شخصا وفقدان 395 آخرين بسبب الفيضانات.