روسيا ترفض مسودة القرار الفرنسي بشأن سوريا

موسكو- د ب أ- أكدت روسيا رفضها مسودة القرار الذي تقدمت به فرنسا لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الهدنة في مدينة حلب السورية، وقالت إنها تعتزم التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن هدنة جديدة.

ورأى جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي، في معرض انتقاده مسودة القرار، أن المسودة ذات دوافع سياسية وتهدف لوضع سوريا وروسيا تحت الضغط وأن بلاده تعتزم التقدم بدلا منها باقتراح روسي خاص لمجلس الأمن.

ويشار إلى أن موسكو تتولى رئاسة مجلس الأمن خلال تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

وأوضح جاتيلوف أن المحادثات مع واشنطن لم تحدث تقدما حتى الآن وإن موسكو اقترحت أكثر من مرة هدنة لمدة 48 ساعة، ولكن الولايات المتحدة ترفض ذلك.

ورفض نائب وزير الخارجية الروسي الاتهامات الموجهة لبلاده بأن الغارات الروسية في سورية دمرت مستشفيات أيضا وقتلت مدنيين، وقال إنه لا أساس لصحة هذه الاتهامات، وإن الكثير من هذه المستشفيات المزعومة تستخدم من قبل المقاتلين كمستشفيات ميدانية مستترة بالإضافة إلى أنه يتم استخدم مدنيين دروعا بشرية.