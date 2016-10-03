الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان تفقد اصبعها في تركيا وأصدقاؤها يعثرون عليه

اسطنبول ـ قُطِعَ جزءٌ من أصبع البنصر في اليد اليسرى للممثلة الأمريكية ليندسي لوهان ذات الـ30 عاماً، الأحد، بينما كانت تقوم برحلة بحرية، بعد أن حاولت فك الحبل الموصول بالمرسى في تركيا، حسبما ذكر موقع TMZ الفني.

أيضاً أن أصدقاءها الذين رافقوها في الرحلة استطاعوا العثور على الجزء الذي اقتطع من أصبعها واحتفظوا به حتى استطاعوا نقلها إلى البر والوصول إلى أقرب مستشفى، بعد انتشالها من البحر.

وفور وصولها إلى أحد المستشفيات التركية، عولجت الممثلة وأعاد جراح خياطة الجزء المقطوع.

ونشرت لوهان فيديو على سناب تشات وهي تعلق بصوتها على يدها المضمدة: “هذه نتيجة محاولتي المساعدة في رسوّ المركب.. أصبعي المسكين”.

وكتبت معلقةً على ذلك “كدت أفقد أصبعي.. حسناً لقد فقدت نصفه، والحمدلله أننا وجدنا الجزء المقطوع، وخضعت لعملية لإعادته ولكن الألم شديد”.