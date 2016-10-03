تمديد حالة الطوارىء في تركيا ثلاثة اشهر اعتبارا من 19 الشهر الجاري





اسطنبول ـ أ ف ب ـ اعلن نائب رئيس الحكومة التركية نعمان كورتولموش الاثنين ان الحكومة قررت تمديد حالة الطوارىء في البلاد لثلاثة اشهر ابتداء من التاسع عشر من تشرين الاول/اكتوبر.

وقال المسؤول التركي في تصريح صحافي “قررنا تمديد العمل بحالة الطوارىء تسعين يوما لمواصلة المعركة ضد المنظمات الارهابية”.

وكانت حالة الطوارىء فرضت في العشرين من تموز/يوليو لمدة ثلاثة اشهر، بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع في الخامس عشر من الشهر نفسه.

وشنت الحكومة حملة قمع واسعة ضد من يشتبه بانهم من انصار الداعية الاسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بعد اتهامه بانه وراء المحاولة الانقلابية، وهو ما نفاه غولن.

والاسبوع الماضي صرح الرئيس رجب طيب اردوغان انه قد يكون من الضروري الابقاء على حالة الطوارئ لمدة عام على الاقل.

ودافع اردوغان عن قرارات تركيا بهذا الصدد مشيرا الى ان فرنسا مددت اعلان الطوارئ بعد الهجمات التي شنها جهاديون في العاصمة باريس في تشرين الثاني/نوفمبر.

واعتقل في حملة القمع نحو 32 الف شخص حتى الان للاشتباه بعلاقتهم بغولن، بحسب وزارة العدل.