غارات تدمر اكبر مشفى في شرق حلب ومقتل ثلاثة عمال صيانة داخله





بيروت ـ أ ف ب ـ تعرض اكبر مشفى في الاحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب السورية لغارات الاثنين ادت الى تدميره ومقتل ثلاثة عمال صيانة داخله، وفق ما افادت منظمة طبية تقدم الدعم له والمرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان “طائرات حربية استهدفت بشكل مباشر المستشفى”، تزامنا مع تأكيد المسؤول في الجمعية الطبية السورية الاميركية ادهم سحلول ان “مستشفى +أم10+ تدمر بالكامل” مشيرا الى مقتل ثلاثة عمال صيانة كانوا داخله.