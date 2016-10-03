السعودية ترفض إنشاء لجنة تحقيق دولية في اليمن

الرياض ـ د ب أ ـ أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين عدم تأييد تشكيل لجنة تحقيق دولية في اليمن .

وقال وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي في بيانه عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين “أن المجلس جدد ترحيب السعودية بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية تقريرها المبدئي بتاريخ 15 آب/أغسطس المتوافق مع المعايير الدولية وعدم تأييد المملكة لدعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية والتأكيد على أن عمل اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق يعد من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة ” .

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي رفضت الدعوة إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية في اليمن، ورحبت دول المجلس، يوم الخميس الماضي، بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية تقريرها الأول “المتلائم مع المعايير الدولية”، الذي كان “على مستوى عالٍ من الجدية”، بعدما “رصد 9816 حالة انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في حق اليمنيين”، على يد ميليشيات “الحوثي-صالح”.

وأبرز مجلس الوزراء السعودي في بيانه” الدور المهم الذي تقوم به المملكة في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية منها ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مساعدات للمنكوبين في مجالات الأمن الغذائي والإيواء والصحة والمياه والإصحاح البيئي والتغذية والتعليم والحماية والتعافي المبكر والخدمات اللوجستية في أكثر من 30 دولة من بينها اليمن وسوريا وذلك ضمن برامج المركز التي بلغ عددها 118 برنامجا.

كما عبر مجلس الوزراء عن استنكاره البالغ لاعتداء المليشيات الحوثية على سفينة مدنية تابعة للإمارات قرب ميناء عدن اليمنية بينما كانت تقوم برحلة عادية لنقل المساعدات الإنسانية وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم في الإمارات ووصف ذلك بالعمل الإرهابي ويعرض الملاحة الدولية في باب المندب للخطر ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية ويتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الإغاثية إلى اليمن من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وأعرب المجلس السعودي عن استنكاره الشديد لعمليات القصف الجوي الذي تتعرض لها مدينة حلب السورية وأودت بحياة المئات من المدنيين الأبرياء من أطفال وشيوخ ونساء.

كما عبر المجلس عن إدانة السعودية للتفجيرات التي وقعت أمام مسجد ومركز للمؤتمرات في مدينة دريسدن شرق ألمانيا وتأكيد المملكة موقفها الداعي إلى ضرورة احترام الأديان والمعتقدات الإنسانية ورفض المملكة جميع الأعمال الإجرامية.