منظمة الصحة العالمية تسقط من الجو مساعدات طبية في القامشلي

نيويورك (الأمم المتحدة) “القدس العربي” – من عبد الحميد صيام ـ جاء في بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية من سوريا، أن منظمة الصحة العالمية تمكنت من إسقاط أكثر من أحد عشر طنا من الإمدادات الطبية عبر الجو إلى السلطات الصحية في منطقة القامشلي بشمال شرق سوريا. وتعد هذه الإمدادات الأولى من نوعها التي تصل إلى القامشلي عبر الجو من منظمة الصحة العالمية منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وستوزع الإمدادات بأنحاء القامشلي على المستشفيات العامة والمراكز الطبية والمنشآت الصحية التي يديرها الشركاء من المنظمات غير الحكومية حسبما جاء في البيان.

وتشير التقديرات إلى أن 550 ألف شخص في منطقة القامشلي بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، من بينهم أكثر من ثلاثين ألف مشرد داخلي ولاجئ.

وأكدت إليزابيث هوف ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا التزام المنظمة الكامل بإيصال المساعدات المنتظمة لجميع السكان.

وتواصل منظمة الصحة العالمية دعوة أطراف الصراع إلى رفع الحصار عن جميع المناطق، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وبدون عوائق لتوصيل المساعدة المنقذة للحياة.