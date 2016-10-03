إنقاذ أكثر من 5600 مهاجر قبالة الشواطىء الليبية 





روما- أ ف ب- أعلن خفر السواحل الإيطاليون الاثنين أنهم عملوا طيلة يوم الاثنين على تنسيق أعمال الإنقاذ لأكثر من 5600 مهاجر قبالة الشواطىء الليبية، وهو من بين أعلى الأرقام المسجلة منذ مطلع السنة الحالية.

وعثر رجال الإنقاذ على جثة في واحد من 39 مركباً تمت نجدة ركابها، غالبيتها من الزوارق المطاطية، إضافة الى خمسة مراكب صيد كانت تقل مئات الأشخاص، حسب ما أعلن لـ “وكالة فرانس برس″ متحدث باسم خفر السواحل الإيطاليين.

وحتى ساعات المساء الأولى كانت عمليات الإنقاذ متواصلة لنجدة عدد إضافي من الزوارق المطاطية التي يمكن أن يقل كل واحد منها ما بين 120 و140 راكباً.

وتشارك في عمليات الإنقاذ سفن من البحرية الإيطالية وخفر السواحل الإيطاليين إضافة إلى سفن عسكرية وأخرى لمنظمات مثل “أطباء بلا حدود” و”سيف ذي تشيلدرن” و”سي آي”.

وشارك عدد من هذه السفن صباح الاثنين في عملية إنقاذ لنحو 720 شخصاً كانوا مكدسين داخل مركب صيد واحد لا يزيد طوله عن 15 الى 20 متراً.