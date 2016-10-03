مصدران جهاديان: مقتل قيادي مصري بتنظيم “القاعدة” في سوريا

عمان- رويترز- قال مصدران جهاديان اليوم الاثنين إن قيادياً مصرياً في تنظيم “القاعدة”، والذي أصبح عضواً بارزاً في “جبهة النصرة” فرع التنظيم في سوريا، قُتل في هجوم بطائرة بدون طيار في محافظة إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وأضاف المصدران أن الشيخ أبو الفرج المصري، الذي أمضى سنوات في سجن في مصر بتهم التواطؤ مع الجماعات الإسلامية الأصولية، غادر بعدها إلى أفغانستان لقي حتفه حينما قصفت طائرة مجهولة بدون طيار مركبة كان يستقلّها بالقرب من جسر الشغور في إدلب في شمال غرب سوريا.

ومنذ أن بدأ التحالف بقيادة الولايات المتحدة عمليات في سوريا ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في المقام الأول استهدفت الضربات الجوية أيضاً شخصيات بـ “جبهة النصرة”، مما أسفر عن مقتل العشرات.

وفي الشهر الماضي أدت ضربة جوية في ريف حلب إلى مقتل أبو هاجر الحمصي، القيادي البارز بـ “جبهة فتح الشام” وهو الاسم الجديد لـ “جبهة النصرة” . وكان أبو هاجر الحمصي يعرف أيضاً باسم أبو عمر سراقب.

وقال مصدر جهادي إن أبو الفرج المصري، وهو رجل دين بلغ من العمر (60 عاماً)، واسمه الحقيقي الشيخ أحمد سلامه مبروك، كان واحداً من المرافقين البارزين لزعيم “القاعدة” أيمن الظواهري خلال وجوده في أفغانستان في أواخر الثمانينات.

وأضاف المصدر أنه جاء إلى سوريا مثل غيره من الجهاديين الأجانب على غرار الجهاديين للانضمام إلى “جبهة النصرة” بعد إطلاق سراحه من سجن مصري خلال حكم الرئيس محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.