الشرطة العراقية: اغتيال مسؤول نفطي بارز في كركوك





كركوك- د ب أ- أعلنت مصادر في الشرطة العراقية، اليوم الاثنين، أن مسؤولاً بارزاً في شركة نفط الشمال قتل برصاص مسلحين وسط مدينة كركوك، شمالي بغداد.

وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” أن “مسلّحين مجهولين اغتالوا اليوم المهندس أحمد عبد مطلك الجبوري مدير قسم الميكانيكا في شركة نفط الشمال ومقرها كركوك، عندما كان يقود سيارته الخاصة وسط المدينة، ولاذو بالفرار”.

وأوضحت المصادر “أن الفقيد هو نجل نائب رئيس مجلس الوزراء عبد مطلك الجبوري خلال حقبة حكومة ابراهيم الجعفري، وهو من أهالي منطقة الحويجة “.