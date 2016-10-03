رئيس القضاء الإيراني: لو كنت مسؤولاً حكومياً لما سمحت لنائب ميركل بدخول إيران





طهران- د ب أ- انتقد آملي لاريجاني، رئيس السلطة القضائية في إيران، زيارة زيجمار جابريل، نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، لبلاده.

وقال لاريجاني اليوم الاثنين: ” لو كنت في الحكومة، أو وزير خارجية، ما كنت سأسمح لمثل هذا الشخص بالدخول إلى البلاد”.

ولم تقتصر هذه الانتقادات لوزير الاقتصاد الألماني، على السلطة القضائية في إيران وحسب، بل من الحكومة أيضاً، وذلك بسبب التصريحات التي أدلى بها جابريل قبل قدومه أمس الأحد إلى إيران عن ضرورة اعتراف الحكومة الإيرانية بإسرائيل.

كانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن جابريل اعتبر اعتراف إيران بإسرائيل واحترام حقوق الإنسان شرطين لتوسيع نطاق العلاقات الثنائية بين برلين وطهران.

وأشار لاريجاني إلى أن ألمانيا واحدة من الدول التي باعت للرئيس العراقي الراحل صدام حسين الغاز السام إبان فترة الحرب الإيرانية العراقية (1988-1980)، وتابع، وفقاً لما نقلته عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، أن الرئيس العراقي “استخدم هذا الغاز ضد شعبه وضد القوات الإيرانية، والآن يتحدث وزير اقتصاد هذا البلد عن انتهاك حقوق الإنسان”.

كما انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات جابريل، وأعلنت أن إيران دولة مستقلة ولا تسمح لدولة أخرى، أن تضع لها شروطاً مسبقة من أي نوع، ووصفت الخارجية الإيرانية سياستها بالشفافة والبناءة للمنطقة، لافتة إلى أنه من المفترض أن تكون هذه السياسة معروفة في الوقت الراهن لكل الدول، وتتضمن هذه السياسة دعم فلسطين وعدم الاعتراف بإسرائيل.

ولم يلتق جابريل الرئيس الإيراني حسن روحاني، وذلك على خلاف ما حدث في زيارته الأولى لإيران في تموز/يوليو 2015، بعد وقت قصير من تسوية النزاع النووي بين إيران والقوى العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن لاريجاني هو شقيق رئيس البرلمان علي لاريجاني، الذي سيستقبل جابريل غداً الثلاثاء في آخر أيام الزيارة.