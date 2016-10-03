الإفراج عن رهينة فرنسية تونسية في اليمن ونقلها إلى مسقط





مسقط- أ ف ب- أعلنت السلطات العمانية مساء الاثنين أن وساطتها نجحت في الإفراج عن الرهينة الفرنسية التونسية نوران حواس التي كانت محتجزة رهينة في اليمن منذ كانون الأول/ديسمبر الفائت، مشيرة إلى أن الموظفة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أصبحت في مسقط.

وقالت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، إنه بناء لأوامر السلطان قابوس بن سعيد “لتلبية التماس الحكومة الفرنسية المساعدة في معرفة مصير المواطنة الفرنسية نوران حواس، المفقودة في اليمن منذ شهر ديسمبر الماضي، فقد تمكّنت الجهات المعنية في السلطنة، وبالتنسيق مع بعض الأطراف اليمنية من العثور على المذكورة في اليمن، ونقلها إلى السلطنة مساء اليوم (الاثنين)، تمهيداً لعودتها إلى بلادها”.