اثنان وعشرون قتيلاً على الأقل في تفجير انتحاري استهدف حفل زفاف قرب الحسكة في سوريا

بيروت- أ ف ب- قتل 22 مدنياً على الأقل وأصيب عشرات آخرون بجروح في تفجير انتحاري استهدف قاعة أفراح قرب الحسكة في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر طبي.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن “ارتفع إلى 22 على الأقل عدد الشهداء الذين قضوا جراء تفجير استهدف حفل زفاف في صالة أفراح السنابل القريبة من مدينة الحسكة، ناجم عن تفجير شخص لنفسه بحزام ناسف”.

وأضاف “من بين الشهداء العريس وقيادي في حزب كردي، في حين لا يزال عدد الشهداء مرشحاً للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بينهم أطفال ومواطنات، بعضهم بحالة حرجة”.

وأوضح عبد الرحمن أن “عشرات المواطنين توجّهوا إلى مشافي المدينة بعد نداءات أطلقتها للتبرع بالدم”، لافتاً إلى أنه “أول تفجير من نوعه من حيث استهدافه لصالة أفراح” في الحسكة.

ولفت المرصد إلى أن التفجير وقع في قرية تل طويل بين حاجزي دوار الصباغ والقرميد التابعين لـ “قوات سوريا الديموقراطية”، وهي عبارة عن تحالف فصائل كردية-عربية تقاتل تنظيم “الدولة الإسلامية” الجهادي.

من جهته قال مصدر طبي في الحسكة لـ “وكالة فرانس برس″ “هناك أكثر من 20 قتيلاً وعشرات الجرحى”.

وشاهد مراسل “فرانس برس″ في أحد مستشفيات الحسكة العديد من الجرحى وقد غطت الدماء وجوههم ولفت رؤوسهم بضمادات.

وأكد مصدر في قوات الأمن الكردية، التي تسيطر بشكل شبه كامل على المدينة، أن التفجير نفّذه انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً.