﻿الجيش اليمني والمقاومة يتقدمان نحو مواقع الحوثيين وقوات صالح في مأرب

صنعاءـ د ب أ: أحرزت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، أمس الاثنين، تقدماً نحو مواقع الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في محافظة مأرب، 173 (كيلو مترا شمال شرق العاصمة صنعاء).

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية تقدمت باتجاه منطقة حبابة، وتمكنت من السيطرة على الخط الرابط بين منطقتي صرواح وخولان (غرب مأرب)». وأضاف أن رجال الجيش والمقاومة اقتربوا من قطع خط إمداد «الميليشيات» في منطقتي المخدرة وهيلان.

وأشار إلى أن «مدفعية الجيش الوطني دكت بقايا المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية في أطراف صرواح بين صنعاء ومأرب».

وتعد مديرية صرواح، آخر معاقل الحوثيين وقوات صالح في محافظة مأرب النفطية، فيما تسيطر قوات الجيش والمقاومة الشعبية على معظم مناطق المحافظة.