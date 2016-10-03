﻿مجنّدات سوريّات في لواء تشرف عليه روسيا يستغثن: «يجبروننا على الدعارة»

لندن ـ «القدس العربي»: من جديد تتكشف فضائح ممارسات ضباط النظام التي لم يسلم منها حتى شبيحته، حيث أن اعتداءاتهم واستغلالهم الجنسي دفع بمتطوعات في «اللواء 130» (الذراع العسكرية لروسيا في سوريا) لتوجيه نداء للضباط الروس في قاعدة حميميم في اللاذقية، لإنقاذهن من تصرفاتهم العنصرية ليثبتن عبر تسجيل مصور مدى تفشي ما أطلقوا عليه «جهاد النكاح» في صفوفهم التي لطالما حاولوا اتهام الثوار بها.

متطوعات في «اللواء 130» (الذراع العسكرية لروسيا في سوريا) وجهن في تسجيل مصور بثته «الجزيرة» نداء استغاثة لـ»الضباط الروس» في قاعدة حميميم باللاذقية، لإنقاذهن من الاستغلال الجنسي والممارسات غير الأخلاقية وانتهاكات للإنسانية يتعرضن لها يومياً على أيدي ضباط الأسد، وتتمثل في استغلال جنسي وعبودية عمل وحرمان من أدنى حقوقهن في الإجازة والطعام والراحة.

ووصفت إحداهن العمل في الجيش بأنه أشبه بالدعارة قائلة «تركنا أبناءنا وحياتنا المدنية من أجل الخدمة العسكرية وليس من أجل العمل في الدعارة، نتعرض يومياً لإهانات وشتائم». كما أكدت زوجة أحد المقاتلين في ميليشيا الدفاع الوطني بأن «رجال اللواء 130 ليس فيهم شرف ولا أخلاق ويعملون لنزواتهم الشخصية ورغباتهم الجنسية، قائلة «للأسف الضباط (حرامية) سرقوا أكلنا وشربنا، البنت اللي بتعجبون ببدلوها بيناتون، واللي ما بتعجبون بعاملوها أسوأ معاملة».

كما أكّدت الفتيات أن قادة النظام وضباطه في الأركان والجيش يقومون بعمليات ابتزاز جنسي وانتهاكات ومضايقات لمتطوعات اللواء، مقابل حصولهن على إجازات أو عطلة لحاجات الأمومة، كما يقوموا بالضغط عليهن أثناء العمل وحرمانهن من الطعام والماء وأمرهن بالوقوف في لهيب الشمس الحارقة لساعات طويلة دون تخصيص فترة راحة.

ونقلت «الجزيرة» عن القيادي في مجموعة الفهود الأمنية أبو عمر قوله «إن هذه العملية التي قمنا بها هي انتصار لحرائر الثورة السورية»، مضيفاً أن هذا التسجيل دليل قاطع على ما وصفه بالفساد والانحلال الأخلاقي الذي يسيطر على مؤسسة عسكرية أنشأها الروس يوم 19 تشرين الثاني 2015، بعد استصدار مرسوم من رأس النظام بشار الأسد يحول هذا اللواء من لواء احتياطي إلى لواء يحمل اسم «اللواء 130- مشاة محمول طوعي».

ويضيف أبو عمر أن النظام ألصق تهمة «جهاد النكاح» بالثورة السورية ليشوه سمعتها، ولم يقدم أي دليل على ذلك، في حين «استطعنا نحن من خلال هذه التسجيلات المصورة وبالدليل القاطع أن ننفي تلك التهمة، ونثبت رواج الاستغلال الجنسي وتفشيه في مؤسسته العسكرية وبين ضباطه»، مضيفاً أن أحد ضباط النظام قدم إحدى المتطوعات لضابط في قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية كهدية لقضاء ليلة معها، من أجل أن يتجاوز الضابط الروسي المشرف على اللواء 130 عن أخطاء الضابط السوري العامل فيه.

الجدير بالذكر أن النظام ابتدع مؤخراً ما يسمى بـ» الألوية التطوعية»، حيث يتم تشكيل لواء في كل محافظة ، تقريباً، وتندرج تحت مصطلح «الحماية الذاتية» التي روج لها إعلام النظام مؤخراً، ويقول إنها «رديفة للجيش ومساندة له».

وذكر إعلام النظام في منشورٍ سابق لصفحة «شبيبة الثورة في السويداء علم وعمل»، قالت إن «اللواء التطوعي 130 في السويداء» يبدأ بدورة في معسكر التدريب الجامعي في منطقة «الديماس»، ويقبل فيه الموظفين وغير الموظفين، وتكون الخدمة داخل المحافظة، ويحصل المتطوعون على بدل مادي قدره «30 ألف ليرة سورية» لغير الموظفين، بينما يكون البدل للموظفين على شكل زيادة نسبتها 50٪ من الراتب، وتتم تسوية أوضاع المتخلفين عن الاحتياط والخدمة الإلزامية».