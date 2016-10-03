﻿فساد وهدر أموال طائلة يسيطران على المنافذ الحدودية العراقية

بغداد ـ «القدس العربي»: ضمن مظاهر تفشي الفساد في العراق، تصاعدت دعوات لإيقاف الهدر والفساد الهائل في موارد الدولة في المنافذ الحدودية، وإيقاف استغلال السيطرات بين المحافظات وابتزاز سائقي الشاحنات.

ففي محافظة البصرة التي توجد فيها الموانئ الوحيدة للعراق والمنفذ نحو العالم إضافة إلى حدودها مع إيران والكويت، دعا نواب البصرة، إلى التحقيق بـ «هدر المال العام وشبهات الفساد» في جباية واردات المنافذ الحدودية في المحافظة.

وقام عدد من نواب البصرة في مجلس النواب، بجولة في بعض الموانئ، كشفوا خلالها أن واردات الجباية شهرياً في منفذ واحد بلغت 600 مليون دينار بدلاً من أربعة مليارات.

وفي مؤتمر صحافي متلفز عقب الجولة في الميناء، أعلن النائب مازن المازني، أن «الزيارة كشفت عن شبهات فساد واضحة ينبغي أن يتم التحقيق بشأنها لضبط الأمور في المنافذ الحدودية»، مشيراً إلى أن الفساد أصبح لا يطاق، وأن الكثير من التقارير والشكاوى حوله في المنافذ تصل إلى مجلس النواب، إضافة الى تقارير هيئة النزاهة»، موضحاً أن «الوصولات الرسمية الخاصة بتحديد نسبة الجباية في المنافذ الحدودية، تباع خارج تلك المنافذ».

أما النائب جبار العبادي عضو اللجنة المالية البرلمانية عن محافظة البصرة، فقد ذكر لوكالة (المدى برس)، أن هنالك «هدراً بنسبة 80 في المئة، في الجباية الخاصة في مجلس محافظة البصرة البالغة واحداً بالمئة»، مؤكداً أن ذلك «أدى لأن تكون واردات المحافظة 600 مليون دينار فقط بدلاً من أربعة مليارات خلال شهر واحد من أحد منافذها الحدودية، ما يوجب التحقيق بذلك الهدر بالمال العام».

من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة الأمن النيابية حاكم الزامل، أن السيطرات الأمنية المقامة بين المحافظات أصبحت مراكز فساد وابتزاز، وأنها مقسمة بين الأحزاب الحاكمة.

وذكر الزاملي في تصريح متلفز تابعته «القدس العربي» بعد جولة في عدد من نقاط السيطرات حول العاصمة العراقية، «أن الفساد والرشاوى تنتشر في نقاط السيطرات الأمنية الحدودية مع الدول المجاورة إضافة الى السيطرات الموجودة بين المحافظات»، مشيراً الى ان نقطة سيطرة «الصفرة» مثلاً، عائد الرشاوى فيها يبلغ 10 ملايين دولار يومياً».

وحذر رئيس اللجنة الأمنية النيابية، من أن انشغال مسؤولي السيطرات بالفساد والرشاوى، سهل عبور الشاحنات والعجلات المحملة بالمتفجرات التي يفجرها الإرهاب في المدن، كما سمح بدخول المواد المنتهية الصلاحية وبيعها في الأسواق. وأكد موظف في مديرية الجمارك لـ»القدس العربي» أن بعض الموظفين في السيطرات يدفعون مبالغ كبيرة لمسؤوليهم لوضعهم في نقاط حدودية محددة مع بعض دول الجوار، والتي تدر عليهم ملايين الدولارات يومياً من الرشاوى مقابل تسهيل عبور شاحنات فيها مواد وبضائع مخالفة او للتساهل في احتساب مقدار الضرائب والرسوم عليها.

واشار الموظف إلى أن انتشار الرشوة والفساد في النقاط الحدودية وصل إلى درجات لم يعد بالإمكان القضاء عليها بسهولة لأن الفاسدين أصبحوا بمثابة مافيات متنفذة ومدعومة من أحزاب وميليشيات، كما تسبب بخسائر كبيرة للحكومة من خلال حرمانها من الموارد المالية الكبيرة التي يمكن الحصول عليها في ظروف تعاني فيها الدولة من ضائقة مالية حادة.