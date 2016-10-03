﻿5 تفجيرات تهزّ بغداد وغارة عراقية على مقر لقيادة تنظيم «الدولة» وإسقاط طائرة بدون طيار له

بغداد ـ «القدس العربي»: شهدت العاصمة العراقية، أمس الاثنين، عدداً من التفجيرات بعبوات ناسفة وانتحاريين أسفرت عن سقوط حوالى 45 قتيلاً من المدنيين.

ففي بغداد فجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً، نفسه وسط تجمع للمواطنين قرب سوق شعبي في منطقة حي العامل جنوب غربي بغداد، وأسفر الانفجار عن مقتل وإصابة 17 من المدنيين.

وانفجرت عبوة ناسفة في منطقة المشتل شرق بغداد وتسببت في سقوط 13 بين قتيل وجريح من المدنيين. كما قتل شخص وأصيب 5 آخرون بانفجار عبوة ناسفة ثالثة في الحي الصناعي في التاجي شمال بغداد. ووقع الانفجار الرابع في منطقة سبع البور شمال بغداد، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 بجروح.

وفي حي العدل غرب بغداد، وقع انفجار في سيارة تعود لموظف في رئاسة الوزراء عند مروره في حي الحرية شمال العاصمة، ما تسبب في مقتل الموظف في الحال. وفي الموصل شمال العراق، صدت القوات المسلحة العراقية هجوماً لتنظيم الدولة على ناحية القيارة المحررة جنوب مدينة الموصل.

وذكر بيان للقيادة أن «قوة من الجيش العراقي تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للتنظيم في قرية الركة في ناحية القيارة، جنوب الموصل».

ودمرت غارة عراقية مبنى إذاعة عصابات التنظيم الإرهابية في مدينة الموصل. وفي الأنبار، أكد بيان لوزارة الدفاع العراقية «تمكن الطيران العراقي من توجيه ضربة مؤثرة لمواقع مهمة للتنظيم الإرهابي في قاطع عمليات الأنبار، شملت مركز قيادة وسيطرة لقيادات المجاميع الإرهابية».

وأضاف أنه «تم استهداف اجتماع ضم هذه العناصر الإرهابية، فضلاً عن مجموعة من الانتحاريين العرب ومخزن للأسلحة والأعتدة وعدد من العجلات المختلفة، كما تم تدمير الموقع بالكامل وقتل من فيه».