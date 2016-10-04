أردوغان: سنطهر 5 آلاف كلم مربع شمالي سوريا لإقامة منطقة آمنة والسعودية وتركيا مستهدفتان
ندّد بقانون «جاستا» وحذّر من «تطورات وقحة» ضد العالم الإسلامي
إسطنبول ـ «القدس العربي» من إسماعيل جمال ووكالات: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، إن بلاده تهدف إلى تطهير 5 آلاف كيلومتر شمالي سوريا من الإرهاب، لتكون منطقة آمنة يُحظر فيها الطيران.
جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية للرئيس التركي مع قناة «روتانا خليجية»، بثت مساء الأحد، وتناول خلالها آخر المستجدات الإقليمية.
وأضاف أردوغان «نستهدف تطهير مساحة بحجم 5 آلاف كم مربع شمالي سوريا، وإعلانها خالية من الإرهاب، لتصبح منطقة آمنة، يحظر فيها الطيران، وبالتالي يعود أهالي المنطقة إليها، وتُشكل قوات أمنية منهم».
وجدد أردوغان اتهام الغرب بتسليح المسلحين الأكراد، ولفت إلى أنه «خلال العملية التي نجريها حاليا في سوريا (درع الفرات) بدأنا نكتشف أسلحة الغرب لدى الإرهابيين، وكذلك تفعل أمريكا بتزويد هذه المنظمات بأسلحتها، وتقوم بإنزالها عبر طائراتها».
وعلى صعيد متصل، قال أردوغان إنه سيجري اتصالا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي باراك أوباما لبحث إمكانية تطبيق هدنة جديدة في سوريا.
ولفت أردوغان إلى أنه لم يتطرق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف لموضوع تسليح المعارضة السورية المعتدلة بمضادات الطيران.
وقال في هذا الصدد: «لم نتطرق لهذا الموضوع ولكن فيما يتعلق بدعم وتأييد المعارضة المعتدلة نجد هناك تصريحات شديدة اللهجة، ونحن منذ البداية نقدم لها الدعم، ونولي أهمية كبيرة للدعم الذي نتوقعه لهم من قطر والسعودية».
وكان أردوغان قال فيما يخص التعاون السعودي التركي لمواجهة الضغوط الأمريكية، إن «تركيا والسعودية مستهدفتان… هناك تطورات وقحة جدا ضد العالم الإسلامي وعلى بلدان العالم الإسلامي التضامن لمواجهتها»، مضيفاً: «المملكة وتركيا مستهدفتان وكذلك إذا ما نظرنا إلى التطورات في سوريا وليبيا والعراق وتونس، هذه التطورات لا يمكن أن نتركها جانبا، هذه التطورات ليست بمعزل عن بعضها البعض». مضيفاً «أن قرار الكونغرس السماح بإجراء ملاحقات بحق السعودية هو أمر سيىء… هذا الأمر ينافي مبدأ المسؤولية الفردية في حال وقوع جريمة. نأمل بإعادة النظر في هذا القرار الخاطىء وتصحيحه في أسرع وقت».
واستطرد: «في واقع الأمر نجد أن كافة المكائد والمخططات موجهة للعالم الإسلامي، وبالتالي يجب على بلدان العالم الإسلامي أن تتضامن»، محذراً من مغبة عدم التضامن، قائلا: «وإن لم يتحقق هذا التضامن فإننا سنخسر الكثير، وسنجد الكثير من النزيف». (تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23)
ندّد بقانون «جاستا» وحذّر من «تطورات وقحة» ضد العالم الإسلامي
تقول انكم مستهدفون مع السعودية ولاكن الحقيقة انه بايديكم من تستهدفون دول الجوار لتنفيذ المشاريع الاسرائيلية في المنطقة وعندما تنتهوا من سوريا بعدما قضيتم على العراق والله ان الدور اتي عليكم لا محالة . السعودية ٨٠ سنة من العلاقات مع امريكا وفي النهاية صوت مجلس الشيوخ والبرلمان بالاغلبية الساحقة بتقديم السعودية للمحاكم هذه سياسة امريكا التي تقومون بخدمتها وحماية الصهاينة وتدمير الدول العربية التي تحمي العرب بعدم السماح بتمدد الصهيوني الى بقية الدول العربية حتى لا يكون مصيركم مثل العراق وسوريا . المخطط هو تحقيق دولة اسرائيل الكبرى من الفرات الى النيل يعني الفرات تقسيم تركيا نصفين نصفها لاسرائيل والنصف الاخر لكم , ان كنت لا تعلم مخطط الصهاينة فهي مصيبة وان كنت تعلم وتنفذ هذا المخطط فهي مصيبة اعظم .