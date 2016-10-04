﻿تقرير «القدس العربي»: ضاحي خلفان يعاتب العرب… «22 دولة ومستكثرين على إسرائيل دولة واحدة؟»

جريمة العشرين شخصا

السيد ضاحي خلفان، كرجل أمن في بلدك، أسألك، لماذا عندما دخل أكثر من عشرين شخصا متنكرين، وإرتكبوا جريمة قتل، ألقيتم القبض على الضحية، وهرب المجرمون.

مع تقديري لسرعة الكشف عن هوياتهم، لكن لم تطلبوا من الإنتربول القبض عليهم، وإعادة تسليمهم للبلد الذي على أرضه تمت الجريمة ليجري محاكمتهم، حتى يكونوا عبرة لغيرهم !.

محمد حسنات

إهانة للأمة

لماذا لا تعطيهم دولة الإمارات ليقيموا عليها دويلتهم؟ ولماذا لا تقيم إيران دولة شيعية في الإمارات؟ أو اليزيديين مثلاً دولة لهم في الإمارات؟ أو بالأحرى لماذا لا تعطي الإمارات ليقيم الشعب الفلسطيني دولتهم فيها؟ هذه إهانة ليس فقط للشعب الفلسطيني وإنما للأمة العربية كلها

علي النويلاتي

مرجعية تاريخية

واضح أنك تتابع الأحداث باهتمام ، سواء بشكل مباشر أو عبر مستشاريك ومدراء مكتبك ،

ما لم تقم به هو ان تبذل قليلا من الجهد.. والوقت لكي تغني نفسك ومعلوماتك بالحقائق ، والتاريخ (المكتوب من شخصيات يهودية صهيونية) حتى توحي للقارىء ان رايك يستند إلى حقائق ووقائع تاريخية ، وأنك على دراية بم يجري في القضايا التي تعطي رأيك بها ، فليس عيب رغم تقدم عمرك (أطاله الله) بان تعطي جزءا من وقتك الثمين للمطالعة ، العيب ان تتحدث بأمور هامة، تفتقد للمرجعية التاريخية الصحيحة.

عصمت صبري

تجنيس الفلسطيني

اولا السيد ضاحي رجل أمن وشرطة أنا اوجه له سؤالا لماذا لا تعطون الجنسية للفلسطيني الذي امضى كل حياته في الإمارات لماذا عندكم في الخليج عنصرية بالنسبة للعربي الذي يعمل في الإمارات؟

ابو عرب

أبناء يعقوب

اليهود من أيام أبو الأنبياء ابراهيم وهم في الأرض العربية… لماذا تنكرونهم ؟».

معقولة يا جماعة اليهود يعيشون معنا منذ زمن ابراهيم كيف واليهود هم أبناء يعقوب الذي هو حفيد ابراهيم لهذه الدرجة ضاحي جاهل بالتاريخ.

سعد-امستردام

ذرية يعقوب

المشكلة ليست مع اليهود، لأن اليهود ديانة وليست عرقا والعبرانيون منهم يهود و غير يهود وبقي منهم من يتحدث العبرية

إلا ان الاحتلال اخترع اسم إسرائيل وليس كل العبرانيين من سلالة إسرائيل من ذريه يعقوب الذي كان في مصر.

الخلاصة المحتلون لفلسطين هم من عاثوا في الأرض فسادا ومنهم بيريز الذي مات وكان مجرما ومطلوبا للعدالة، وتم تجميعهم من اوروبا بحجة مناهضة النازية وحماية اليهود والآن ما يسمى إسرائيل تعتبر قاعده لأمريكا وحليفتها بريطانيا وفرنسا لضرب العرب وتشتيت شملهم وما هذه الحروب التي في بلاد العرب الا من تخطيطهم ومكرهم.

وقضية قتل الفلسطيني المبحوح في دبى لم تسفر شيئا سوى بيانات وفيديوهات.

السؤال أين الذى قتلوا المبحوح في دبي ؟ واسماؤهم معروفه وكلهم الآن يمارسون حياتهم الطبيعية.

صافي عزام

القبيلة الثالثة عشرة

أنصح السيد/ خلفان بقراءة وفهم واستيعاب مضمون كتاب «القبيلة الثالثة عشرة» لـ «آرثر كوستلر» الذي كتبه أواسط القرن الماضي عن حقيقة «هدنة» قبائل (الخزر) في وسط أوروبا والذين شكلوا الأساس الاجتماعي والطليعي لاحتلال فلسطين في بدايات القرن الماضي بشراء مزرعة « آل سرسق» اللبنانية وإنشاء اول موقع استيطاني « تعاونية» في شمال فلسطين، والدعوة في اوساط يهود الغرب إلى بدء الهجرة إلى فلسطين استنادا لمقررات المؤتمر الصهيوني الذي عقد في مدينة بازل السويسرية عام 1897 وتنفيذا لمخططات الغرب في بناء موقع نفوذ استعماري متقدم ومدماك تشريك وحدة الأرض العربية عززه. وعد بلفور عام 1917 الذي شرعن هجرة يهود الغرب لاستيطان فلسطين .

وبذات الوقت أنصحه بالإطلاع على القبيلة اليهودية الأخيرة والتي هي قيد الاندثار، والقاطنة في جبل نابلس، والتي تدين إسرائيل وتقر أن يهود اليوم المقيمين في فلسطين المحتلة ليسوا هم احفاد موسى بل هم غرباء على ديانته وعقيدته، ولا تعترف بأن إسرائيل اليوم دولة لليهود بل تقر بأن فلسطين التاريخية هي دولة لعرب فلسطين، فكيف تريد أن تعطي لهذا الغازي المغتصب حتى للديانة اليهودية أرضا انتزعها من أصحابها عرب فلسطين الأصليين وتقر لهم بهذه الاحقية، هل ترضى أن تسلم بأحقية الجزر الثلاث والتي تعود ملكيتها التاريخية لدولة الإمارات والمستولى عليها من إيران لها بذات المنطق المغلوط الذي طرحته.

كنعان – استوكهولم

دعم الغرب

نصف يهود إسرائيل من شرق أوروبا وروسيا والباقي من مدن عربية وإسلامية وإعادة فلسطينيي 1948 تتطلب جهدا إعلاميا وماليا لإقناع بلديات مدن عربية وإسلامية وروسية وبولندية لإعادة ملايين يهودها إليها مع كفالة أمنهم وأموالهم وأعراضهم وإعادة أملاكهم وصناعاتهم وتجاراتهم ووكالاتهم لهم فبعض أثرياء تلك المدن حالياً هم أحفاد أبناء من استولوا عليها من أزلام دول استعمارية وفاشية مسيطرة بحينه ولا مصلحة بتغليب مصالحهم على مصالح فلسطينيي 1948 كما أن تفريغ إسرائيل من اليهود سيوقف دعم الغرب والشرق لدولة خالية من اليهود.

تيسير خرما