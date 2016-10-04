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﻿عَلَى حَافَّةِ سَطْحٍ

نَسيمَة الرَّاوي

Oct 04, 2016

الشَّجَراتُ سَجائِرٌ مَلْفُوفَةٌ تُدَخِنُّها الأَرْضُ
الأَرْضُ مِثْلِي لاَ تَـميلُ إلى الكَمالْ
تَتْرُكُ الجُزْءَ العُلْوِيَ مِنَ السِّيجَارةِ الـمَلْفُوفَةِ مَفْتُوحاً
القُبورُ قُلوبُ الأَرْضِ كُلَّمَا أَحَبَّتْ أَحَداً أَنْزَلَتْهُ إلى قَلْبِها
وَنَقَشَتْ اسْمَهُ
تُرْعِبُني مَسَافَةُ الصِّفْرِ بَيْني
وَبَيْنَ الأَرْضِ
أَسْتَجْدِي الخَيَالَ
أَصِيرُ غَيْمَةً
أَنْهَمِرُ كَلِماتٍ
الشَّجَرَاتُ رِيشاتٌ فِي أَيَادِي الأَرْضِ تَرْسُمُ بِهَا مَا يَرَاهُ الـمُتَأَمِّلُونَ كُلَّمَا رَفَعُوا أَعْيُنَهُمْ مُسْتَسْلِمِينَ لِلْخَيَالِ
الشَّجَرَاتُ تَـمُدُّ أَغْصَانَهَا صَوْبَ السَّمَاءِ تَماماً كَمَا نُـمَدِّدُ لِحافاً صَوْبَ شَخْصٍ يَقِفُ عَلَى حَافَّةِ سَطْحٍ مُوحِيّاً أَنَّهُ سَيَسْقُطُ بَعْدَ قَلِيلٍ..
كُلَّمَا تَـمَلَّكَني الْأَرَقُ أَعُدُّ الْأَشْجَارَ
كَمْ مِنْ غَابَةٍ عَبـــــَرْتُ يَا لَيْلِيَ الطَّوِيلِ..

٭ شاعرة مغربية

﻿عَلَى حَافَّةِ سَطْحٍ

نَسيمَة الرَّاوي

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1 COMMENT

  1. المغرب خزان كالكنزمليء بالمبدعين والمبدعات…وشعبه رائع العطاء في الحبّ والحياة والشعروالرّوايات…والرّاوي مشروع شاعرة مبدعة اللفظ والمعنى والدلالات ؛ وستمتد نُجحاً من المحيط إلى الخليج رايات.

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