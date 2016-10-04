الشَّجَراتُ سَجائِرٌ مَلْفُوفَةٌ تُدَخِنُّها الأَرْضُ

الأَرْضُ مِثْلِي لاَ تَـميلُ إلى الكَمالْ

تَتْرُكُ الجُزْءَ العُلْوِيَ مِنَ السِّيجَارةِ الـمَلْفُوفَةِ مَفْتُوحاً

القُبورُ قُلوبُ الأَرْضِ كُلَّمَا أَحَبَّتْ أَحَداً أَنْزَلَتْهُ إلى قَلْبِها

وَنَقَشَتْ اسْمَهُ

تُرْعِبُني مَسَافَةُ الصِّفْرِ بَيْني

وَبَيْنَ الأَرْضِ

أَسْتَجْدِي الخَيَالَ

أَصِيرُ غَيْمَةً

أَنْهَمِرُ كَلِماتٍ

الشَّجَرَاتُ رِيشاتٌ فِي أَيَادِي الأَرْضِ تَرْسُمُ بِهَا مَا يَرَاهُ الـمُتَأَمِّلُونَ كُلَّمَا رَفَعُوا أَعْيُنَهُمْ مُسْتَسْلِمِينَ لِلْخَيَالِ

الشَّجَرَاتُ تَـمُدُّ أَغْصَانَهَا صَوْبَ السَّمَاءِ تَماماً كَمَا نُـمَدِّدُ لِحافاً صَوْبَ شَخْصٍ يَقِفُ عَلَى حَافَّةِ سَطْحٍ مُوحِيّاً أَنَّهُ سَيَسْقُطُ بَعْدَ قَلِيلٍ..

كُلَّمَا تَـمَلَّكَني الْأَرَقُ أَعُدُّ الْأَشْجَارَ

كَمْ مِنْ غَابَةٍ عَبـــــَرْتُ يَا لَيْلِيَ الطَّوِيلِ..

٭ شاعرة مغربية