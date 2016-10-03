﻿هيئة النزاهة تلزم قادة الأحزاب العراقية تقديم ذممهم المالية وتحديد مصادر تمويلهم سنوياً

بغداد ـ «القدس العربي»: قوبل قرار هيئة النزاهة في العراق بشمول قادة الاحزاب السياسية بتقديم الذمم المالية سنوياً بارتياح كبير، أسوة بالمسؤولين الكبار في الحكومة والبرلمان، وذلك كونه خطوة مهمة لكشف مصادر تمويل تلك الأحزاب والتنامي الهائل لثرواتها ومواردها المالية.

وأصدرت هيئة النزاهة، قراراً بشمول كل من رؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء الهيئات المؤسسة لهذه الأحزاب بواجب الإفصاح عن ذممهم المالية.

وطلبت من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تزويدها بأسماء رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المُؤسسة المسجلة حالياً في المفوضية؛ بغية شمولهم بواجب الإفصاح عن ذممهم المالية سنويا، وذلك وفقاً للمادَّتين (11/ أولاً) و(19/أولاً) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2015.

وطلبت هيئة النزاهة من مفوضية الانتخابات، توزيع استمارات كشف الذمة على المشمولين بواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة من رؤساء أحزاب وأعضاء هيئات مؤسسة ومن هم بصفتهم، مـنوهةً إلى أهمية اعتبار ذلك الإجراء سياق عمل ثابتاً بالنسبة لجميع الأحزاب التي سيتم تسجيلها في المفوضية لاحقاً.

وأكّدت أن قرارها بشمول الأحزاب بكشف الذمة المالية، جاء عملاً بأحكام المادَّة (17/ البند الثاني عشر) من قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 التي نصت «على شمول كل من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية».

ونصَّت المادة (11/أولاً) من قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 على أنَّه «يشترط لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي مراعاة ان يقدم طلب التأسيس تحريرياً بتوقيع ممثل الحزب او التنظيم السياسي (لأغراض التسجيل) إلى دائرة الاحزاب أو التنظيمات السياسية مرفقاً به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد أعضائها عن (7) سبعة اعضاء مؤسِّسين».

وذكر المحامي حامد العزاوي لـ«القدس العربي» إن قرار هيئة النزاهة بشمول قادة الاحزاب ببيان ذممهم المالية سنويا، قرار مهم جداً لسلامة العملية السياسية وكشف مصادر تمويل الاحزاب المالية التي ظلت تتكتم عليها وتعرقل محاولات الكشف عنها منذ 2003 وحتى الآن، متوقعاً ان تسعى الاحزاب للتحايل على القرار.

وذكر ان ضغوطاً مورست على هيئة النزاهة لإصدار هذا القرار من قبل منظمات المجتمع المدني والمرجعيات الدينية وبعض القوى السياسية، وذلك لكشف الثروات الهائلة التي اصبحت بعض الاحزاب تتمتع بها وتضخم مصالحها المالية والعقارية والاستثمارية التي حصلت عليها من خلال الاستفادة من الامتيازات والتسهيلات المتوفرة لها بحكم سيطرتها على مقاليد السلطة وتسخيرها لمصالحها الخاصة وانتشار الفساد المالي، كما تحصل بعض الأحزاب على دعم مالي خارجي.

وأشار إلى ان بعض الاحزاب جاءت إلى العراق بعد عام 2003 وهي مفلسة، ولكنها اصبحت الآن امبراطوريات مالية ضخمة لها عقارات ومحطات فضائية واستثمارات داخل العراق وخارجه وثروات لا يمكن حصرها.

وأكد المحامي ان الأحزاب المتخمة بالإمكانيات المالية استغلت ثروتها في العديد من القضايا ومنها الاستثمارات في المشاريع كالمولات والمطاعم والفنادق وانشاء الجامعات والمستشفيات الخاصة، كما استفادت من تلك الثروة في الانتخابات من خلال الترويج والدعاية لها عبر الصحف والقنوات الفضائية كما تقدم الكثير من الهدايا لتشجيع بعض المواطنين على اعادة انتخاب اعضائها للبقاء في السلطة، بينما تُحرم أحزاب أخرى من فرص الدعاية لضعف حالتها المادية، اضافة إلى استخدم الأموال في تشكيل ميليشيات مسلحة.

وكانت هيئة النزاهة ووسائل إعلام محلية كشفت في فترات سابقة بعض أساليب الأحزاب للحصول على الاموال، ومنها استيلاء بعض الاحزاب والميليشيات على عقارات كثيرة تابعة للدولة أو شراؤها بأسعار اقل بكثير من السعر الحقيقي، كما استغلت بعض الاحزاب سيطرتها على الوزارات للحصول على عقود وصفقات فيها شبهات فساد كبير، وغيرها من الوسائل المشروعة وغير المشروعة للحصول على الأموال.