﻿قوات النظام السوري تقوض احتمال فك الحصار عن حلب

حلب ـ «القدس العربي»: ينظر مراقبون إلى المعارك، التي تدور على محاور عدة في مدينة حلب بين قوات النظام والميليشيات الداعمة لها من جهة وبين قوات المعارضة المحاصرة من جهة أخرى، على أنها معارك تمهيدية لمعركة مصيرية وفاصلة.

ويبدو أن قوات النظام تسعى ما أمكن إلى تحقيق مكاسب عسكرية سريعة على حساب المعارضة «المنهكة»، من خلال التقدم بأبطأ وتيرة إلى مناطق مفتوحة واستراتيجية شمال وغرب حلب، تجنباً للانزلاق في حرب طويلة الأمد، في حال كان ذلك التقدم وسط مناطق تكثر فيها الكتل العمرانية.

وإلى جانب تضييق الخناق على قوات المعارضة، وتقطيع أوصال مناطق سيطرتها، تسعى قوات النظام عبر معاركها التي لا تكاد تهدأ، حتى تعاود اشتغالها من جديد، إلى تقويض احتمالات فك الحصار عن الأحياء الشرقية، تجنباً لتكرار المشهد العسكري السابق الذي أسفر عن كسر «جيش الفتح» لطوق الحصار عن حلب مطلع آب/أغسطس الماضي.

وما جرى مؤخراً، من تقدم لقوات النظام شمال شرق حلب، نجم عنه بسط السيطرة على مخيم حندرات بشكل أولي، ومن ثم على معامل الشقيف ومشفى الكندي والكتلة المحيطة به، بمؤازرة من وحدات حماية الشعب الكردية القابعة في حي الشيخ مقصود، يدلل وبوضوح على ما سبق، فالسيطرة على هذه المناطق تعني، أولاً تعزيز سيطرة قوات النظام على معبر «الكاستلو»، وبالتالي استبعاد سيطرة قوات المعارضة عليه مع أي عمل عسكري، وثانياً السيطرة على خط الدفاع الأول عن الأحياء الشرقية الآهلة بالسكان، في أحياء الصاخور، ومسـاكن هنـانو.

رئيس الدائرة السياسية في «اتحاد ثوار حلب» هشام اسكيف أرجع في تصريحات لـ» القدس العربي» تركيز قوات النظام على المناطق المفتوحة إلى فشلها في التقدم في أحياء داخل المدينة، مثل سليمان الحلبي وبستان الباشا والفرافرة في اليومين الماضيين، موضحاً «رغم كثافة الغطاء الجوي، إلا أن قوات النظام وقفت عاجزة عن التقدم في هذه المناطق، نظراً لما تؤمنه كتل الأبنية من عامل مساعد لقوات المعارضة».

وفي الوقت الذي لم يستبعد فيه من احتمال كسر المعارضة لطوق الحصار عن الأحياء الشرقية، اعتبر، وهو الذي يتواجد داخل الأحياء المحاصرة، أن تأخير المعركة لا يصب في مصلحة المعارضة، وقال «مع كل تقدم جديد لقوات النظام، يضيق الخناق على المعارضة، وتقضم مناطق سيطرتها، وتعزل عن بعضها البعض ليسهل الدخول إليها».

ما قاله اسكيف شرحه الناشط الإعلامي أبو يزن الجبريني بشكل ميداني لـ « القدس العربي» قائلاً، «لقد وسعت قوات النظام بسيطرتها على منطقة معامل الشقيف، من نطاق سيطرتها على معبر «الكاستلو» بمسافة لا تقل عن كيلو مترين»، مضيفاً «إن قوات المعارضة اليوم باتت في حالة حرجة، وقد تنسحب تلقائياً من منطقة العويجة».

ويلفت الجبريني إلى أن المعركة المرتقبة «ستكون الأخيرة للمعارضة»، مبيناً «لم يعد سيناريو كسر الحصار كما حصل سابقاً ممكناً، فإما أن تبقى المدينة بشكل كامل للمعارضة أو للنظام».

وأضاف «إن معركة مصيرية بهذا الحجم، لا بد وأن تستهلك متسعاً كبيراً من الوقت والتخطيط لها».