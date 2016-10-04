﻿خمسة تفجيرات في بغداد… وغارة عراقية على مقر لقيادات «الدولة» في الموصل

بغداد ـ «القدس العربي»: شهدت العاصمة العراقية، أمس الاثنين، موجة جديدة من التفجيرات بعبوات ناسفة وانتحاريين أسفر عنها سقوط حوالي 45 ضحية من المدنيين، بينما صدت القوات العراقية هجوماً لتنظيم «الدولة على القيارة جنوب الموصل. كما وجه الطيران العراقي ضربات للتنظيم غرب العراق.

ففي بغداد، فجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً، نفسه وسط تجمع للمواطنين قرب سوق شعبي في منطقة حي العامل جنوب غربي بغداد، واسفر الانفجار عن مقتل واصابة 17 من المدنيين في مكان الحادث.

وانفجرت عبوة ناسفة في منطقة المشتل شرق بغداد وتسببت في سقوط 13 بين قتيل وجريح من المدنيين. كما قتل شخص واصيب 5 آخرون بانفجار عبوة ناسفة ثالثة في الحي الصناعي في التاجي شمال بغداد. ووقع الانفجار الرابع في منطقة سبع البور شمال بغداد، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 بجروح.

وفي حي العدل غرب بغداد، وقع انفجار في سيارة تعود لموظف في رئاسة الوزراء عند مروره في حي الحرية شمال العاصمة، ما تسبب في مقتل الموظف في الحال.

وفي الموصل شمال العراق، صدت القوات المسلحة العراقية هجوماً لتنظيم الدولة على ناحية القيارة المحررة جنوب مدينة الموصل.

وقالت قيادة عمليات نينوى، ان عناصر التنظيم شنوا، أمس الاثنين، باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة هجوماً على الناحية في محاولة منهم لاستعادة السيطرة عليها من جديد.

وأكدت القيادة ان القوات العراقية وبدعم طيران التحالف الدولي تمكنت من صد الهجوم وقتل العديد من المسلحين وتدمير معداتهم وآلياتهم وإرغام ما تبقى منهم على الفرار. كما أعلنت قيادة عمليات نينوى، عن اسقاط طائرة مسيرة تابعة لتنظيم الدولة جنوب الموصل.

وذكر بيان للقيادة، ان «قوة من الجيش العراقي تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة تابعة للتنظيم في قرية الركة بناحية القيارة، جنوب الموصل». وأضاف البيان، أن «الطائرة كانت تحاول تصوير مواقع الجيش العراقي في الخطوط الامامية».

ودمرت غارة عراقية مبنى إذاعة عصابات التنظيم الإرهابية في مدينة الموصل. وذكر بيان لفريق الإعلام الحربي التابع لهيئة الحشد الشعبي، ان «القوة الجوية العراقية دمرت مبنى إذاعة [البيان] التابعة للتنظيم في مدينة الموصل ومقتل كل من كانوا بداخله».

وفي الأنبار، أكد بيان لوزارة الدفاع العراقية «تمكن الطيران العراقي من توجيه ضربة مؤثرة لمواقع مهمة للتنظيم الإرهابي في قاطع عمليات الأنبار، شملت مركز قيادة وسيطرة لقيادات المجاميع الإرهابية».

وأضاف انه «تم استهداف اجتماع ضم هذه العناصر الإرهابية، فضلاً عن مجموعة من الانتحاريين العرب ومخزن للأسلحة والأعتدة وعدد من العجلات المختلفة، كما تم تدمير الموقع بالكامل وقتل من فيه».