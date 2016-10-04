﻿برينان قانون جاستا لا يأخذ في الاعتبار الردود السلبية على الأمن القومي الأمريكي

واشنطن ـ «القدس العربي» : أكد جون برينان مدير وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية (سي اي ايه) ان قانون (جاستا) الذي وافق عليه مجلس الشيوخ ورفض الفيتو الذي استخدمه الرئيس اوباما سئ التوجيه. وقال برينان الذي كان يتحدث امام مؤتمر اسبن ان هذا القانون الذي يخول لأول مرة اقامة دعاوى مدنية ضد السعودية لايأخذ في الاعتبار الردود السلبية على الأمن القومي الأمريكي.

واضاف ان تقرير لجنة هجمات 11 سبتمبر 2001 توصل إلى انه لايوجد دليل على تورط الحكومة السعودية او مسؤولين سعوديين في تلك الهجمات. وان خرق حصانة الدول الذي اعتمد في العلاقات الدولية لقرون هو امر خطير جدا وسيقود إلى منزلقات غير متوقعة. وقد تقوم دولا اجنبية بوضع قوانين مشابهة لهذا القانون لمقاضاة الولايات المتحدة في محاكمها ضد اي اتهامات ضد ماقامت به أمريكا.

واضاف برينان: هناك اعتبارات سياسية وعاطفية وراء تحدي فيتو الرئيس اوباما لهذا القانون. واضاف: لقد قضيت عدة سنوات في السعودية أعمل فيها في مكافحة الإرهاب ولم يكن نظرائي في السعودية متعاونين كثيرا معي، ولكن بعد هجمات سبتمبر غير السعوديون مواقفهم واصبحوا متعاونين جدا معنا ضد الإرهاب.

وقاموا بتزويدنا بالمعلومات وقاموا بعمليات ضد القاعدة آنذاك والآن ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. وأضاف إنني قلق كيف سيفهم السعوديون هذا القانون الأمريكي. وحول تعليقات المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب حول الإسلام قال برينان ان التصريحات التي تهاجم الإسلام وانه سبب الإرهاب تسيء للمصالح الأمريكية وتسيئ فهم ظاهرة الإرهاب. ولقد التقيت بعض قادة دول العالم الإسلامي الذين اعربوا عن غضبهم ان بعض المسلمين أصابهم هذا السرطان. وان بعض الأفراد خرقوا وفسروا الإسلام خدمة لأهدافهم العنيفة. واعترفوا انه يجب تطهير مجتمعاتهم من هذه التاثيرات.

ونوه إلى ان هؤلاء المتطرفين والإرهابيين تدفعهم الإيديولوجيا التي لاعلاقة لها بالإسلام. انها ايديولوجيا مميته وذات بعد واحد يقوم على انه إذا لم تكن معنا فأنت ضدنا. وان من يتحدث عن الإسلام بهذه الطريقة الخاطئة انما هو يدعم هذه المنظمات الإرهابية واهدافها.