الرباط – القدس العربي: أثار نشر صور لمصاحف وكتب دينية، كانت ملكا للسفارة السعودية في الرباط، قرب مكب للنفايات الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل رواد هذه المواقع السعوديين والمغاربة.

ونقل عن مصادر دبلوماسية سعودية أن هذه الكتب والمصاحف كانت محفوظة في قبو السفارة السعودية وتضررت عندما هطلت الأمطار على المنطقة التي تقع فيها السفارة ما استدعى نقلها حيث أمر مسؤولو السفارة مجموعة من العمال بإخراج الكتب والمصاحف وإحراقها في مكان آمن.

وأضافت المصادر أن العمال بعدما نقلوا الكتب والمصاحف خارج مبنى السفارة، وضعوها بالقرب من مكب نفايات، وتركوها دون إحراقها ولم ينفذوا ما طلب منهم، كما قام أحدهم بالتقاط صورة للمصاحف وهي ملقاة على الأرض، وسربها إلى وسائل الإعلام المغربية.