﻿السلطات المغربية تفكك خلية تنتمي لتنظيم «الدولة» تتكون من عشر جهاديات

الرباط – «القدس العربي»: لأول مرة، منذ ظهور خلايا لتنظيمات إرهابية في المغرب، تعلن السلطات المغربية عن تفكيك خلية إرهابية تنتمي لتنظيم «الدولة» (داعش)، مكونة كلها من النساء، وكن يستعدن لعمليات إرهابية في عدد من المدن.

وقال بلاغ لوزارة الداخليّة المغربية «إنّه في إطار الجهود المبذولة من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بما يسمى بتنظيم «الدولة الإسلامية»، المشتهر بتسمية «داعش»، ‏ اليوم (امس) الاثنين، من إحباط مشروع إدماج العنصر النسوي في المغرب داخل المنظومة الإرهابية لهذه المنظمة الإرهابيّة.

و أوضحت الوزارة أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST المخابرات الداخلية) «أفلح في تفكيك خلية تتكون من عشر فتيات مواليات لـ»داعش»، ويتعلق الأمر بناشطات في مدن القنيطرة وطانطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة وأولاد تايمة وزاكورة، إضافة إلى جماعة سيدى الطيبي الكائنة نواحي القنيطرة».

وأضاف البلاغ أن هذه العملية أسفرت «عن حجز مواد كميائية لدى إحدى المشتبه بهنّ، ويشتبه في استعمالها ضمن صناعة المتفجرات» وأنه سيتم إخضاع هذه المواد للخبرة العلمية من طرف المصالح المختصة». وقالت وزارة الداخلية المغربية إن التحريات الأولية المعلنة نتائجها تقول إن المشتبه بهن «بايعن الأمير المزعوم لما يسمى بتنظيم (الدولة الإسلامية)، وانخرطن في الأجندة ‏الدموية لهذا التنظيم، وذلك من خلال سعيهن إلى الحصول على مواد تدخل في صناعة العبوات الناسفة، من أجل تنفيذ عمليات انتحارية ضد منشآت حيوية في المملكة، إسوة بشقيق إحداهن الذي سبق ونفذ عملية مشابهة في العراق خلال مطلع السنة الجارية، وبنساء داعشيات قمن بعمليات انتحارية وهجمات نوعية في العديد من الدول».

و أوضحت أن «المشتبه بهنّ، اللواتي تربط بعضهن علاقة قرابة بمقاتلين مغاربة في صفوف تنظيم «الدولة الإسلامية»، وبعض المناصرين لجماعات إسلامية متطرفة، كن ينسقن، في إطار هذا المشروع التخريبي، مع عناصر ميدانية بوحدة العمليات الخارجية لداعش، بالساحة السورية العراقية، ومع عناصر موالية للتنظيم نفسه تنشط خارج منطقة تمركز هذا الأخير في العراق وسوريا».

وأضافت الوزارة في بلاغها أنه «بالموازاة مع ذلك، تم تكليف بعض عناصر هذه الخلية بمهمة تجنيد نساء لتعزيز صفوف داعش في الساحة السورية العراقية، تماشيا مع استراتيجية التنظيم الإرهابي التي تهدف إلى توسيع دائرة الاستقطاب داخل مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، لتعزيز دولة خلافته المزعومة، موظفا في ذلك تقاطع مشروعه هذا مع الخلفية الإيديولوجية للعديد من الجماعات الإسلامية التي شكلت دائما حاضنة أولية للعديد من العناصر المتورطة في قضايا متعلقة بالإرهاب».

وإذا كانت لا توجد معلومات دقيقة وإحصاءات رسمية عن عدد المقاتلات المغربيات في صفوف التنظيم ، لكن المعلوم أن ظاهرة تجنيد الفتيات للالتحاق بالتنظيمات الجهادية المتشددة حازت على اهتمام مختلف المعنيين بهذا الموضوع إلا أن وجود فتيات ينتمين لهذا التنظيم تظهر بين فترة وأخرى. وكان التوأم المغربي إيمان وسناء لغريس (13 سنة) اللتان ألقي القبض عليهما سنة 2003 لانضمامهما إلى خلية جهادية تابعة لتنظيم القاعدة، وتفجير نفسيهما في مبنى البرلمان في الرباط أولى الأسماء النسائية التي تبرز في هذا الميدان، وأدينت الفتاتان وحكم عليهما بالسجن وخرجتا بعفو ملكي 2007.

وفككت قوات الأمن المغربية أواخر 2014 خلية إرهابية تجنّد النساء للالتحاق بصفوف تنظيم الدولة الاسلامية وقالت وزارة الداخلية المغربية في حينه إن التحريات أكدت تورط عناصر نسائية في عمليات استقطاب متطوعات كان يتم شحنهن بالفكر «الجهادي» قبل إلحاقهن بصفوف التنظيم بهدف الزج بهن في عمليات انتحارية أو تزويجهن بمقاتلين، كما تحدثت وزارة الداخلية في مرات متعددة عن وجود فتيات ضمن خلايا إرهابية تم تفكيهكا إلا أنها المرة الأولى أمس الاثنين تتحدث عن خلية كلها من النساء.

وقالت تقارير غربية إن مقاتلتين مغربيتين بصفوف تنظيم «داعش» تلقب الأولى بـ«أم عائشة»، متزوجة من جهادي والثانية تلقب بـ»أم عبيدة» وتتمتع بالنفوذ والقوة ويقول التقرير إنها تتحكم في مصير النساء الجهاديات المهاجرات.

إلا أن أبرز الملتحقات المغربيات بتنظيم «داعش» هي فتيحة المجاطي (أم آدم) أرملة كريم المجاطي، أحد قادة تنظيم القاعدة في السعودية والذي قتل في مواجهات مع الأمن بمدينة الرس عام 2005، حيث غادرت المغرب 2013 متجهة إلى تركيا ومنها إلى سوريا ثم العراق لتلتحق بمقاتلي تنظيم «داعش».

وبررت فتيحة سفرها بالبحث عن ابنها إلياس المجاطي (21 سنة) الذي سافر إلى سوريا والتحق بالتنظيم، وكانت قبل التحاقها بسوريا متزوجة من أحد سجناء السلفية الجهادية في المغرب.

ونشرت بعد مرور أسبوع على اختفائها على حسابها بـ(تويتر) أول صورة لها في سوريا التي وصلتها في طريقها إلى العراق، لتلتحق بمقاتلي تنظيم «داعش».

ويقول عبد الرحمان مكاوي الخبير العسكري والاستراتيجي إن «ذراع الإسناد الخارجي لداعش والموجود في مدينة الرقة والمدعو الخنساء هو من يشرف على هذه العمليات. وأضاف أن هذا الجناح «حاول في الأشهر الأخيرة الانتقال إلى العنصر النسوي لضرب التحالف الدولي ضد الإرهاب وداعش ومنهم المغرب خاصة «ذراع الخنساء الذي تحرك في كل من باريس وايطاليا وألمانيا وكذلك في بريطانيا، كما أنه جند الكثير من النساء في ليبيا وتونس والجزائر والآن ينتقل إلى المغرب.»

وأوضح أن «كل مراكز الدراسات حول الاستخبارات، أشارت إلى أن العمليات الانتحارية أو الهجمات المقبلة، ستقوم بها إما نساء أو مراهقون وبالتالي بعدما كانت المرأة عنصر للدعم والإسناد تحولت إلى عنصر قتالي في السياسة الخارجية لهذا التنظيم الإرهابي.»

وقال إن طريقة الوصول إلى هذه الفتيات وتجنيدهن من قبل التنظيم «يتم عبر أدوات ووسائل يقوم بها التنظيم ، سواء عن طريق العائلات أو عن طريق الزواج أو عن طريق مساجد الضرار التي تكلم عنها القرآن الكريم أو عن طريق السجون أو كذلك عن طريق بعض الفضائيات المنتشرة في بعض دول الخليج وأن « وسائل التواصل الاجتماعي والسجون تبقيان أحسن وسيلة للتجنيد.»

وأضاف مكاوي أن « استهداف التنظيم للمغرب عبر نساء راجع إلى الفشل الذي مني به التنظيم في المغرب لذلك فهو سيتحول إلى النساء والمراهقين لأسباب قانونية فعائلاتهم سوف يسألون جنائيا وقضائيا وبالتالي يستعملون جميع الوسائل لضرب أمن واستقرار الدول».

وقال إن «المرأة بعدما كانت للدعم والتواصل الإعلامي أصبحت وسيلة قتالية وهو ما كشف عنه الوكيل العام للجمهورية الفرنسية الذي أثبت بعد اعتقال كومندوز الفتيات في فرنسا أن داعش تحولت إلى العنصر النسائي من خلال التجربة الشيشانية ومن خلال تجربة اوزبكستان وتركمانستان .»

وقال الخبير المغربي إن الوعود التي يقدمها «داعش» لدفع هؤلاء النسوة إلى الدخول في التنظيم والمغامرة بحياتهن عديدة أبرزها أنها إذا ما ماتت في كنف التنظيم «تبعث شابة وجميلة إلى الأبد وأنها تختار من الذكور ما تشاء.»