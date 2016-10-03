﻿تسريبات لـ «القدس العربي»: «جبهة فتح الشام» تعدم قاتل قائدها العسكري أبو عمر سراقب

إدلب ـ «القدس العربي»: بعد مضي أقل من شهر على مقتل القائد العام لـ»جيش الفتح»، «أبو عمر سراقب» وذراعه الأيمن أبو مسلم الشامي، كشفت تسريبات حصلت عليها «القدس العربي» أن المتسبب في مقتل القائد العام لجيش الفتح هو أحد عناصر الجيش والمحسوب على «مجموعة انغماسيي عملية فك الحصار عن حلب»، بحسب التسريبات.

وأكد مصدر أمني مطلع في جيش الفتح ـ رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية – أن الخلية الأمنية العاملة في جيش الفتح ألقت القبض في اليومين الماضيين على المتسبب الأساسي في مقتل الشيخ أبو عمر، فيما أكدت التسريبات أن القاتل لقي مصيره وهو الإعدام.

وكان أبو عمر سراقب قد لقي مصرعه مساء الخميس الثامن من أيلول/سبتمبر الماضي إثر غارة جوية لم يتم تحديد هويتها في ريف حلب. ويعتبر أبو عمر أحد القادة الكبار المشرفين على تخطيط وتنفيذ عمليات معركة فك الحصار عن حلب.

وأوضح المصدر أن مصير الجاني كان الإعدام: «لقد أعدم العميل الخائن ليلة السبت الماضي»، وتابع قائلاً :»هذا مصير من يقاتل تحت راية التحالف الصليبي وتحت راية الدولار «.

وكشف المصدر الأمني : «أن القاتل كان بمثابة الذراع الأيمن لجمال معروف الذي يترأس جبهة ثوار سوريا»، ويُتهم معروف بالتخابر لصالح القوات الأمريكية والتحالف الدولي، كما ينسب لجمال معروف قتل الشيخ أبو عبد العزيز القطري الشاهد على اجتماع الجولاني بالبغدادي، بحسب المصدر.

وبين أن: «الجاني، وهو شاب عشريني العمر، اعترف في جلسات التحقيق أنه قد زرع تسع شرائح تعريفية عن مكان أبو عمر سراقب»، في حين لم يتم توضيح ماهية الشرائح ولا لأية جهة دولية تعمل، فيما كانت هذه الشرائح بمثابة نقطة علاّم للطيران الذي قام بعملية الاغتيال.

ويعد اغتيال أبو عمر سراقب ومساعده الشامي، بمثابة ثغرة في الجهاز الأمني لجيش الفتح، خاصة بعد أن أشارت التسريبات إلى أن المنفذ هو أحد عناصر الانغماسيين الممثلين لعناصر الصفوة في الجيش.

ويعتبر مراقبون أن اغتيال سراقب بمثابة فتح باب التصفية لقادة «جبهة فتح الشام» و»جيش الفتح»، وذلك وفق تفاهمات توصلت إليها كل من روسيا وأمريكا. حيث تصنف كل من أمريكا وروسيا ـ قطبي الصراع في سوريا ـ «جبهة فتح الشام» و»جيش الفتح» ضمن قائمة الإرهاب، بينما بقيت «حركة أحرار الشام» على المحك.

ويعرف أبو عمر سراقب أيضاً بأبي هاجر الحمصي، وهو قائد بارز في معركة تحرير إدلب، ومؤسس لـ»جبهة فتح الشام»، «النصرة سابقاً» في القلمون بريف دمشق الغربي، كما أنه كان والياً لـ «إمارة إدلب»، ورافق أبا مصعب الزرقاوي أثناء عملياته القتالية في العراق.

وكانت أخبار قد راجت أن الجاسوس الذي أوشى بأبو عمر سراقب ينتمي لفصيل «المعتصم» وهو أحد الفصائل المشاركة في عملية «درع الفرات» ضد تنظيم «الدولة» شمال سوريا، ولكن الفصيل نفى ذلك في بيان رسمي. ونشر بعض الناشطين بعد ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي أن «الجاسوس» وإن كان من عناصر «جيش الفتح»، إلا انه مدفوع من فصيل «المعتصم».