﻿غضب واسع يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة المعتقل السياسي مهند

القاهرة ـ «القدس العربي»: استمراراً لمسلسل انتهاكات وزارة الداخلية ضد المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، والتي دائماً ما تثير الجدل على الساحة السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، تداول عدد من رواد موقع «تويتر» (هاشتاغاً) يحمل اسم «مهند مات»، عقب وفاة شاب يبلغ من العمر 19 عاماً من محافظة الاسكندرية ويدعى مهند إيهاب الشهير بـ«نحلة». وكان مهند شارك في ثورة 25 يناير/ 2011 واعتقل ثلاث مرات وأصيب في المرة الثالثة داخل سجن برج العرب في الإسكندرية بمرض سرطان الدم «لوكيميا»، وبعدما تمكن المرض منه وأصبحت نسبة الأمل في علاجه معدومة أُطلق سراحه حتى تخلي وزارة الداخلية مسؤوليتها عن إصابته بالمرض، وسافر مهند إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج بعدما أطلق سراحه إثر تدهور حالته في السجن، ولكن عجز الأطباء أمام حالته ليتوفى فجر أمس هناك.

وخيمت أجواء من الحزن على موقع «تويتر» بعد وفاته، وتوالت التعليقات الحزينة والغاضبة من النظام الحالي متهمة وزارة الداخلية بقتل مهند عمدا، وكان من أبرزها: «مات البطل وماتت معاه الضحكة والأمل والبسمة الطيبة»، «مهند مات وذنبه في رقبة اللي منع عنه العلاج في السجن»، «مهند مات لأنه حر، وأرض مصر أصبحت لا تحمل الأحرار على ظهرها.. مصر اللي بقي كلها وجع وظلم.. مهند مات يامصر»، «مات الجدع.. مات علشان عايش في دولة مفيش فيها أي قيمه للبشر او الانسانيه»، «وهكذا مازالت امتنا تنزف كل لحظة مات مهند وحيد والديه بعد اعتقاله اصيب بالسرطان ورفضوا علاجه ورفضوا سفره للعلاج»، «مهند مات زي كل الشباب اللي بتخرج مستقبلها ضايع بسبب السجون وأمراض السجون… السجون فيها وجع وقهر وشباب زي مهند بتموت في عز شبابهم»، «من 4 أيام كمل 19 سنه اعتقل 3 مرات وجاله سرطان فى المعتقل ولم يعالجوه.. ودخل العناية المركزة.. وبعدين مهند مات.. مصر قالتله كفاية عليك كده».

وتم اعتقال مهند عدة مرات منذ أن كان ابن الـ 15 عاما ومورست عليه جميع أنواع التعذيب من قبل الأجهزة الأمنية، الأمر الذي أصابه بالاعياء الشديد، فطلب إجراء الفحوصات الطبية ولكن الأمن وافق على مضض في نهاية المطاف، ليكتشف مهند، «أنه مصاب بالسرطان وقد فات الميعاد».

وبدأ مهند أثناء حبسه في تلقي العلاج الكيميائي داخل أحد المستشفيات الأميري في الإسكندرية في شهر يونيو/حزيران، وبعد تدهور صحته ومع كثرة الشكاوى من أهله وأصدقائه، أُخلى سبيله على ذمة القضية أواخر يوليو/تموز، ليسافر إلى أمريكا حتى يتلقى العلاج.

والمأساة رواها مهند بنفسه في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بدأت أرجع وأنزل دم من مناخيري ومقدرش أتكلم ومش عارف أمسك حاجة، ومش عارف أدخل الحمام لوحدي، رحت مستشفى السجن قالولي عندك أنيميا، وبعد كدا تايفود، ثم قيل ليّ فيروس في الكبد، وودوني مستشفى الحميات، معرفوش يشخصوا المرض».

وأضاف: «مرة جه والدي وعرف ياخد التحليل ووداه معمل، قالوله سرطان دم، بس بعد كده فضلت لحد ما اتنقلت المستشفى الميري، ووزني نزل 25 كيلو في شهر».

وفي تدوينة أخرى عبر حسابه الشخصي على «موقع «فيسبوك»، طالب مهند متابعيه بالدعاء له بعد إصابته بالمرض، قائلا: «النهاردة هبدأ نوع علاج جديد وهيكون صعب جدًا وآثاره الجانبية خطيرة جدًا فضلًا وليس أمرًا أي حد يشوف الكلام ده يدعيلي دعوه حلوة بالله عليكم».

ونشر مهند صورًا عديدة له توضح شكله قبل وبعد إصابته بالمرض، كما نشر صورة يوم 14 أغسطس الماضي، لكوب وضع به شعره بعد أن تساقط نتيجة العلاج الكيماوي، وعلق عليها «إنه شعري وذلك ليس اختياري، آمل أن أقصه المرة القادمة.. السرطان مؤلم».

وقال إيهاب حسن، والد مهند إيهاب، «إن ابنه توفى بعد معاناة مع المرض في مدينة نيويورك الأمريكية؛ أثناء تلقيه العلاج من مرض السرطان الذي أصيب به عقب خروجه من سجن برج العرب منذ أكثر من عامين».

وأضاف في تدوينه على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن مهند 19 عاما، قد ألقي القبض عليه خلال تظاهرات أغسطس 2013، وخرج بعد عدة أيام بسبب حداثة سنه، وعام 2014 قبض عليه للمرة الثانية وظل في سجن الأحداث بكوم الدكة لمدة 3 أشهر، خرج بعدها على ذمة القضية، وقبض عليه للمرة الثالثة في يناير/ كانون الثاني2015، وأودع في سجن برج العرب في الإسكندرية، أصيب خلالها بمرض سرطان الدم».

واتهم حسن إدارة سجن برج العرب بالتعنت في علاجه «إن تعنّت إدارة سجن برج العرب في علاجه أدى إلى تدهور حالته بشكل كبير، قبل الإفراج عنه في أغسطس/آب 2015، ليسافر بعدها إلى نيويورك لتلقي العلاج الكيماوي، لكن الأطباء أخبروه أن الحالة متأخرة، وأن جلسات العلاج لن تؤدي إلى نتيجة».

ولم تكن تلك الواقعة الأولى لانتهاكات وزارة الداخلية، بل إنها استمرارا لمسلسلها اليومي الذي من شأنه تعذيب المعتقلين وممارسة أفعال التجاوزات والانتهاكات ضدهم.