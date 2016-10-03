﻿محجبات «نشميات» في الملاعب… وتشافي يلعب مع أطفال البقعة ويتلذذ بالتهام «المنسف»!

عمان – «القدس العربي» طارق الفايد: لا تقف ترتيبات الأردن وهو يستضيف كأس العالم للناشئات عند ظهور فريق نسوي من «النشميات» تحت سن 17 سنة، يتمكن من تبادل الخبرة مع أشهر نجمات الكرة العالمية ضمن هذه الفئة، بل في إظهار قدرات عمان على إستضافة مونديال من هذا الحجم و«تأمين» مثل هذا النشاط في محيط ملتهب إقليميا بالأحداث الأمنية.

بدا لافتا من البداية ان الأمير علي بن الحسين رئيس الإتحاد الأردني، منتبه تماما لكل التفاصيل ويحرص بشدة على الإلتزام الحرفي ببروتوكولات الفيفا. الأمير علي وفي جملة تؤكد إحترامه لتعليمات الفيفا أصدر توجيهات لبعض الأردنيين بمغادرة المنصة الرئيسية خلال حفل الإفتتاح لإفساح المجال أمام الضيوف والخطوة لاقت تقديرا من المنظمين الدوليين وتفهما من الأمراء والشخصيات الكبيرة. ويعتقد على نطاق واسع ان مونديال الناشئات الذي يستضيفه الأردن، وضع المملكة في صدارة الأضواء العالمية مجددا خصوصا مع حفل الإفتتاح الأنيق والترتيبات الأمنية الناعمة جدا، خصوصا أن وزير الشباب، الشاب أصلا، رامي وريكات حرص بدوره على إظهار جهد جبار في الترتيبات. المناسبة لم تخل من مفارقات خصوصا وان أضواء الإعلاميين المرافقين للفيفا تسلطت نسبيا على لاعبات «محجبات» من الفريق الأردني. وقبل ذلك وتفاعلا مع بروتوكولات الفيفا تم تطبيق معايير الأمن الناعم، فلم تظهر قوات الدرك التي تسهر على تأمين الضيوف والمباريات باللباس العسكري التقليدي، حيث أصر المنظمون على إرتداء رجال الأمن للزي المدني والرياضي الخفيف. وتتواصل منافسات المونديال للأسبوع الثاني على التوالي بدون اي تأثيرات سلبية ووسط حالة أمنية حريصة ومحترفة على كل التفاصيل.

ولفت الأنظار ايضا النجم الإسباني الشهير تشافي هيرناندز عندما ظهر يلعب كرة القدم مباشرة مع أطفال وفتية نادي مخيم البقعة للاجئين الفلسطينين، وهو أكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في العالم. وبعد اللعب في أزقة المخيم والتحدث مع الجمهور مباشرة، تناول تشافي وجبة «المنسف الأردنية التقليدية» الشهيرة في منزل المضيف الأردني حسين العتوم الذي رافقه في جولاته الشعبية ورتبها.