﻿خفر السواحل الإيطاليون ينجدون 2600 مهاجر قبالة ليبيا

روما – الجزائر – وكالات: أعلن خفر السواحل الإيطاليون الاثنين أنهم نسقوا في الصباح إنقاذ أكثر من 2600 مهاجر قبالة ليبيا في ‏الوقت الذي تحيي فيه إيطاليا الذكرى الثالثة لحادث غرق أودى بحياة 366 مهاجرا قرب لامبيدوزا.‏

وتم رصد أولى مراكب المهاجرين قبل فجر الاثنين وضمنها مركب صيد يقل نحو 700 شخص بينهم الكثير من الأطفال. ‏وفي الإجمال تمت مساعدة 12 مركبا، لكن لا تزال هناك عمليات جارية. وتشارك في عمليات الإنقاذ سفن حرس السواحل ‏ومنظمات إنسانية بدعم من بوارج عسكرية.‏

وأشارت منظمة «أطباء بلا حدود» في تغريدة إلى عملية صعبة لإنقاذ مهاجرين على زورق مطاطي كاد كثير منهم يغرق ‏فيما أصيب البعض الآخر بحروق بسبب الوقود. وأصيبت امرأتان وطفل في الثامنة بحروق بالغة. وجاء هذا النشاط الكثيف ‏بعد أسابيع من الهدوء النسبي في البحر، تزامنا مع إحياء ذكرى حادث غرق لامبيدوزا.‏

ففي ليل الثاني إلى الثالث من تشرين الاول/اكتوبر 2013، شبت النار في مركب انطلق من ليبيا وعلى متنه 500 شخص ثم ‏غرق قرب الجزيرة الإيطالية وتم انتشال 366 جثة.‏ ودفع مشهد نعوش الضحايا إيطاليا إلى بدء عملية إنقاذ واسعة في البحر المتوسط (نوستروم)، قبل أن تحل محلها بعد عام ‏عملية أوروبية أقل اتساعا لكنها تحظى بدعم أساطيل سفن إنسانية. وأتاحت هذه الجهود نجدة مئات آلاف الأشخاص لكنها لم ‏تمنع غرق أكثر من 11 ألف شخص في البحر منذ حادث غرق لامبيدوزا، بحسب المفوضية العليا للاجئين.‏

وأقرت إيطاليا في آذار/مارس 2015 قانونا يجعل من الثالث من تشرين الاول/اكتوبر من كل عام «يوما وطنيا للذكرى ‏والاستقبال» تخليدا لذكرى المهاجرين القتلى. وفي لامبيدوزا رافق 200 شاب قدموا من دول أوروبية ناجين من حادث ‏الغرق وأقارب ضحايا في مسيرة لإحياء الذكرى.‏

وفي سياق متصل استبعدت الحكومة الجزائرية اللاجئين الليبيين من عمليات الترحيل التي باشرتها منذ عامين، مؤكدة أن إعادة المهاجرين لا تتم إلا بطلب من الدول المعنية.

وقال وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، أمام نواب مجلس الأمة الجزائري، إن عملية إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم الأصلية، التي بدأتها الحكومة منذ عامين بطلب من تلك الدول أفضت إلى ترحيل 17 ألفًا و16 رعية من النيجر و580 من تشاد و550 من مالي. وأشار الوزير، خلال تصريحاته، إلى ترحيل ألف و492 رعية سنغالية، و370 من غينيا بطلب من بلدانهم. وقال إن الخارجية الجزائرية توشك على الانتهاء من آخر الإجراءات المتعلقة بهذه العملية.

وترفض الجزائر ترحيل لاجئين تعاني بلادهم اضطرابات أمنية، إذ أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في ايلول / سبتمبر 2014 تعليمات للحكومة بعدم التعرض للاجئين أو طردهم سواء كانوا من السوريين أو الليبيين أو الأفارقة، لكن السلطات الجزائرية استثنت من هذا القرار المهاجرين الذين طالبت حكومات بلدانهم بإعادتهم. ويقدر عدد اللاجئين الليبيين في الجزائر، وفق المراقبين، بـ 40 ألف لاجئ، في حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في الجزائر أن عددهم نحو 32 ألف شخص، جرى إنشاء ثلاثة مراكز إيواء لعائلاتهم، اثنين في ولاية إيليزي وثالث في وادي سوف. ودعا الوزير الجزائري إلى التعاون الإقليمي والدولي في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال وضع سياسات وآليات تمكِّن من تحقيق التنمية في البلدان الأصلية لهؤلاء المهاجرين بدل الاكتفاء بالمساعدات الظرفية.