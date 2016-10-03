﻿مسؤولون: القوات الليبية تحبط كمينا وتفقد ثمانية من أفرادها وأكثر من 50 جريحا

طرابلس – وكالات : ساد هدوء حذر، صباح أمس الاثنين، جميع محاور القتال في مدينة سرت، شمال وسط ليبيا، بعد معارك عنيفة، جرت الأحد وأسفرت عن مقتل 80 من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الإرهابي، و8 من القوات الحكومية، حسب مسؤول عسكري حكومي كما قٌتل أيضا مصور صحافي هولندي في الاشتباكات.

وأكد مصدر عسكري في قوات عملية «البنيان المرصوص»، التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أن قواته قتلت 30 عنصرًا ‏من عناصر تنظيم «الدولة» في سرت ، كما عثرت على أكثر من 20 جثة لقتلى من عناصر التنظيم ، من بينهم ‏القيادي «أبو ترابة»، بالإضافة إلى أسر مصري الجنسية من عناصر التنظيم في المدينة .‏ وأعلن تنظيم «الدولة» من جهته على «تويتر» أن عناصره شنوا هجمات مضادة استهدفت مواقع للقوات الحكومية ‏في شرق سرت وفي شمالها قرب ميناء المدينة أدت إلى مقتل وجرح 64 عنصرا في القوات الحكومية.‏

وقبيل اندلاع المواجهات، قامت مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو الموالي لحكومة الوفاق بتنفيذ ست «طلعات جوية ‏قتالية» مهدت «لتقدم قوات المشاة في الحي السكني رقم 3» في شرق سرت (450 كلم شرق طرابلس).‏

إلى ذلك قتل صحافي هولندي أثناء تغطيته المعارك في سرت (450 كلم شرق طرابلس) بعدما أصيب ‏برصاصة قناص تابع لتنظيم «الدولة»، بحسب ما أفاد مصدر طبي. وجيرون اورليمانز هو أول غربي وثاني ‏صحافي يقتل أثناء تغطية المعارك في سرت حيث لقي الصحافي الليبي عبد القادر فسوك حميدة مصرعه في ‏تموز/يوليو.‏

وقال الطبيب أكرم قليوان، المتحدث باسم مستشفى مصراتة المركزي حيث يعالج عناصر القوات الحكومية، «قتل ‏صحافي هولندي جراء إصابته برصاصة في صدره من قناص تابع لتنظيم «الدولة الإسلامية»، أثناء تغطية المعارك في ‏سرت».‏

وتابع أن جثة الصحافي «موجودة الآن في المستشفى» في مدينة مصراتة الواقعة على بعد نحو 200 كلم شرق طرابلس.‏

وقال المصدر، الذي لم تتم تسميته، لـ«بوابة الوسط» الأحد : «إن قوات البنيان تمكنت من إفشال محاولة التفاف قامت بها ‏عناصر من التنظيم في محور السواوة التي تبعد 7 كلم شرق سرت قتل على إثرها أكثر من 30 داعشيًا من بينهم ‏القيادي الداعشي أبوترابة».‏ وأضاف المصدر أن قوات «البنيان المرصوص» عثرت عند تقدمها باتجاة محور حي المنارة الكامبو على 20 جثة تعود ‏لعناصر التنظيم أغلبهم من ذوي البشرة السمراء ومصريون وتوانسة وليبيون.‏

وقال المتحدث باسم عملية «البنيان المرصوص»، التابعة للمجلس الرئاسي لـ»حكومة الوفاق الوطني»، محمد الغصري، إن «القتال على الأرض متوقف خلال ساعات صباح أمس الاثنين، لكن طيران قواتنا ينفذ بعض الغارات بين الحين والآخر». وأضاف «معركة الحسم شارفت على الانتهاء قريباً، ونتوقع أن يستأنف القتال في أي لحظة»، مشيراً إلى أن خسائر معارك يوم الأحد، في صفوف «البنيان المرصوص»، بلغت 8 قتلى وأكثر من 50 جريحاً (لم يذكر مدى خطورة إصاباتهم).

وأعلن المكتب الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» امس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مقتل 80 مسلحاً تابعاً لتنظيم «الدولة» أثناء معارك يوم الأحد. وأوضح المكتب أن قوات «الوفاق» استأنفت معاركها يوم أمس إثر محاولة مجموعة تابعة للتنظيم تنفيذ عملية التفاف على الصفوف الخلفية للقوات الحكومية عند ميناء سرت، قبل أن تتصدى لها قوات المجلس الرئاسي الأمر الذي عجّل باقتحام منطقة الكامبو، التي تتبع حي «الجيزة البحرية»، آخر النقاط الجغرافية في سرت التي يتحصن فيها التنظيم الإرهابي.

وأضاف المكتب أنه بعد صد محاولة الالتفاف بدأ الهجوم بعشر غارات نفذتها مقاتلات «البنيان المرصوص»، إضافة لخمس أخرى نفذها سلاح الجو الأمريكي، قبل أن تتقدم القوات على الأرض لاقتحام منطقة «الكامبو». وأفاد أنه تم العثور على جثث 55 من تنظيم «الدولة» بالقرب من ميناء سرت، شرق حي الجيزة البحرية، بينما تم العثور على 28 جثة أخرى في منطقة الكامبو سقطوا خلال مطاردة القوات الحكومية لعناصر التنظيم التي حاولت تنفيذ عملية الالتفاف‎.

وقال رضا عيسى، وهو متحدث باسم القوات الليبية، إن القوات الليبية صدت محاولة لنصب كمين ولكنها خسرت ما لا يقل عن ثمانية من أفرادها بعد ‏استئناف القتال مع مقاتلي تنظيم «الدولة» المحاصرين في معقلهم السابق في سرت يوم الأحد. ‏وأضاف إن المتشددين الذين نصبوا كمينا شرقي مدينة سرت جاءوا على ما يبدو ‏من الصحراء في أحدث علامة على تهديد مستمر يمثله المتشددون فيما وراء خطوط القتال .

وتقاتل قوات يهيمن عليها مقاتلون من مصراتة ومتحالفة مع الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة للسيطرة على سرت ‏منذ أكثر من أربعة أشهر. ودعمت غارات جوية أمريكية هذه القوات منذ أول آب / أغسطس مما مكنها من السيطرة على معظم ‏سرت ومحاصرة المتشددين الإسلاميين في قطاع سكني ضيق بالقرب من ساحل المدينة منذ أسابيع.‏

لكن استخدام تنظيم «الدولة» قناصة وعبوات ناسفة بدائية وقيامه بتفجيرات انتحارية فيما يشبه حرب الشوارع أدى ‏إلى عرقلة تقدم هذه القوات. وتتوقف الهجمات البرية من وقت لآخر مما يسمح للمقاتلين بإعادة التجمع وللمستشفيات بإجلاء ‏القتلى.

وشن المتشددون هجمات من بينها تفجيرات انتحارية من وراء خطوط المواجهة في سرت مما زاد من المخاوف بأن ‏المتشددين الذين كان يُعتقد أنهم فروا في المراحل الأولى من المعركة ربما أعادوا تجميع أنفسهم لشن هجمات مضادة.‏