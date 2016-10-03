﻿«فيتش»: 50 مليار دولار قيمة إصدارات الديون الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي

دبي – الأناضول: أفاد تقرير اقتصادي بحثي أمس الإثنين بأن قيمة إصدارات الديون الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي الست، حتى نهاية العام الحالي، تُقدر بـ50 مليار دولار.

وذكر تقرير لشركة «فيتش لإدارة الأصول» وزعته على الصحافيين في دبي أمس أن معظم مستثمري الديون على مستوى العالم سيتخذون منهجاً حذراً مع الدول المصدرة للسندات في منطقة الخليج مستقبلاً.

وأضاف أنه مع استمرار انخفاض أسعار النفط من المتوقع أن يزداد حجم العجز في موازنات الدول الخليجية، خاصة مع تواصل ارتفاع الديون السيادية وديون الشركات «وهو الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض أكثر في التصنيف الإئتماني لهذه الدول».

ووفق التقرير ذاته فقد أجرت «فيتش»، المتخصصة في التصنيف الإئتماني، بحثاً أظهر تباطؤاً واضحاً في أسواق المال الخليجية مع تراجع أسعار النفط، الأمر الذي جعل كلاً من السعودية وعمان والبحرين عرضة لخفض التصنيف اعتباراً من 2015، بينما أظهرت قطر والبحرين درجة أكبر من المرونة.

ودفع هبوط أسعار النفط الخام دول الخليج إلى إصدار سندات دين محلية ودولية لتغطية نفقاتها الجارية، إلى جانب اللجوء إلى احتياطات النقد الأجنبي لديها، في انتظار عودة الاستقرار إلى أسواق النفط .

وأظهر مؤشر اتجاه الأسعار، الذي تعتمده شركة «فيتش»، تراجعاً في أداء أسهم أبوظبي وسندات وأسهم الشركات في كل من دبي والكويت، إلى جانب التراجع في الأسهم السعودية، في حين تحسنت مبادلة مخاطر الائتمان في دولة قطر، وفق التقرير الذي غطى الفترو من منتصف أغسطس/آب الماضي وحتى أواخر سبتمبر/أيلول.

وقال فيليب جود، رئيس قسم إدارة المحافظ في «فيتش» في منطقة الخلبج «ما يزال سوق الديون الخليجية جيداً مقارنة بالعائدات السلبية في الأسواق النامية، لكن معدل الإئتمان على مستوى المنطقة شهد انتعاشاً مهماً، جراء الثقل الكبير الذي تتمتع بها الإصدارات الجديدة التي كنا ننتظرها قبل نهاية العام». وأضاف أن هناك احتمال حدوث تسعير جديد للديون، تزامناً مع ما تشهده أسواق الديون العالمية من فترة عدم الاستقرار حالياً، جراء الانتخابات الأمريكية (مقررة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني) والاستفتاء الإيطالي على التعديلات الدستورية (أواخر نوفمبر/تشرين الثاني أو أوائل ديسمبر/كانون الأول)، والمشاكل المالية التي واجهها مصرف «دويتشه بنك» الألماني.

يذكر أن «شركة فيتش لإدارة الأصول»، ومقرها زيورخ، هي إحدى أهم شركات تحليل الائتمان والمتخصصة في السندات القابلة للتحويل على مستوى العالم، وتدير أصولاً بقيمة 9.4 مليار دولار.