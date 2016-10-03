﻿الصين تشرع في الاستثمار في الزراعة السودانية

الخرطوم – الأناضول: «الاستثمار في القطاع الزراعي».. بوابة أخرى تعتزم الصين الولوج عبرها إلى السودان، غير بوابة النفط التي عبرتها في تسعينيات القرن الماضي.

فقد أعلنت بكين الأسبوع الماضي عن توقيع عقود استثمار زراعي في أراضي السودان التي تمتاز بالخصوبة العالية.

وكان وزير الزراعة الصيني، شان هانو، قد وصل إلى الخرطوم في منتصف الشهر الماضي، على رأس وفد من الشركات الراغبة في الاستثمار الزراعي في السودان.

وتلعب الاستثمارات الصينية في السودان دوراً بارزاً في اقتصاد البلاد منذ عام 2000. وحسب إحصاءات حكومية تبلغ قيمة هذه الاستثمارات 13 مليار دولار، وتشمل مجالات النفط، والبنى التحتية، والطاقة.

ومطلع الأسبوع الماضي وقعت شركات صينية 6 اتفاقيات زراعية مع السودان، سيتم تنفيذها خلال العام المقبل، في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتصدير الزراعي.

ويمتلك السودان مقومات زراعية من أراض ومياه، إضافة إلى تنوع المناخ، مما يساعد على زراعة عدد من المحاصيل المختلفة في غير موسمها، إلا أن قلة الموارد المالية وضعف البنى التحتية يجعل من القطاع في السودان بدائي.

وتشكل مساهمة القطاع الزراعي والحيواني في الناتج المحلي الإجمالي بين 30 و35 في المئة من إجمالي النشاط الاقتصادي للبلاد، وفقا لأحدث تقارير صادرة عن وزارة الزراعة السودانية.

يذكر انه سبق للسودان ان خصص مساحة 5 آلاف فدان (الفدان يعادل 4200 متر مربع) لإنشاء محطة أبحاث زراعية في ولاية الجزيرة ستقوم الصين بتنفيذها، لكن المشروع لم يرَ النور.

وقال عوض الجاز، الوزير السابق ومساعد الرئيس للعلاقات الصينية السودانية، ان الخرطوم أعدت رزمة من المشاريع الجاهزة، وعرضتها على الوفد الصيني، تشمل عدداً من القطاعات الزراعية في ولايات مختلفة من البلاد.

وأكد على رغبة الصين في الاستثمار في القطاع الزراعي، وتحديداً في محاصيل الحبوب الزيتية والقطن في ولايتي الجزيرة (وسط) ومنطقة الرهد (غرب)، مشيراً إلى أن الصين طلبت أيضاً إقامة مصانع للزيوت وحديقة للنسيج لإدخال قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية.

ولفت عمار حسن بشير، الخبير الزراعي السوداني، إلى وجود عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في مجال القطاع الزراعي بين الخرطوم وبكين، غير أنها غير مفعلة. وأضاف «زيارة الوفد الصيني الأخيرة كانت فرصة لتفعيل عدد من الاتفاقيات وتوقيع أخرى جديدة».

ونظم السودان ندوة للتعاون الزراعي الصيني السوداني في 2009، وقع خلالها 7 مذكرات تفاهم شملت إنشاء مركز لتصنيع الأعلاف وزراعة محاصيل زيتية في ولاية النيل الأبيض.

وقال «بشير» إن السوق السودانية بحاجة إلى استثمارات جديدة في مجال البنى التحتية الزراعية كالطرق الزراعية والأسواق والموانئ والخدمات اللوجستية، التي تخدم وتطور القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي.