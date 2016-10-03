﻿«دويتشه بنك» الألماني يسابق الزمن للتوصل إلى تسوية مع السلطات الأمريكية

فرانكفورت – رويترز: يسعى «دويتشه بنك» بكل طاقته إلى التوصل لتسوية مع السلطات الأمريكية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل في الولايات المتحدة، في قضية تطالب فيها واشنطن بغرامة تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار، بسبب اتهامات للبنك بالتضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية.

وتسببت هذه الغرامة الكبيرة التي يواجهها «دويتشه بنك» في هبوط أسهمه إلى مستويات قياسية، ومن ثم تشتد حاجة المصرف إلى التوصل لتسوية مخفضة، لتعويض تلك الخسائر والمساهمة في استعادة الثقة في أكبر مصرف ألماني.

واتهم وزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابرييل المصرف أمس الأول بتحميل المضاربين مسؤولية هبوط سعر سهمه، في وقت اتخذ فيه البنك نفسه من المضاربة نشاطا له.

وقال غابرييل للصحافيين على متن طائرة متجهة إلى إيران في زيارة برفقة وفد من رجال الأعمال «لا أدري هل أضحك أم أبكي على أن البنك الذي اتخذ من المضاربة نموذجا لأعماله يقول الآن إنه وقع ضحية للمضاربين.»

وقال أيضا «ما سيحصل هو ان آلاف الاشخاص سيخسرون وظائفهم وعليهم الان دفع ثمن جنون اشخاص غير مسؤولين في مواقع قيادية».

وكان المصرف قرر اطلاق عملية اعادة هيكلة على نطاق واسع بعد خسارته سبعة مليارات يورو في العام 2015، مما يعني اغلاق نحو مئتي فرع في المانيا بحلول العام 2020 والغاء نحو تسعة الاف وظيفة على المستوى العالمي.

وخسر سهم المصرف الالماني العملاق اكثر من 40 من قيمته الرأسمالية منذ مطلع العام.

ولم يتم تداول أسهم «دويتشه بنك» في ألمانيا أمس بسبب عطلة عامة. وكان السهم صعد ستة في المئة بدعم من تقرير إعلامي نشر مساء يوم الجمعة الماضي عن اقتراب البنك ووزارة العدل الامريكية من الاتفاق على تسوية قيمتها 5.4 مليار دولار. لكن لم يتم تأكيد هذا التقرير حتى الآن.

وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) أمس الأول أن محادثات البنك مع وزارة العدل الأمريكية مستمرة. ونقلت عن مصادر مطلعة القول ان التفاصيل تتغير باستمرار ،ولم يتم بعد تقديم اتفاق لكبار صناع القرارات في الجانبين للموافقة عليه.

وقالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني اه إذا استطاع المصرف تسوية القصية بمبلغ يقارب 3.1 مليار دولار فسينعكس ذلك إيجابا على حاملي السندات، ولكن إذا وصلت قيمة الغرامة إلى 5.7 مليار دولار فإنها ستقوض ربحية 2016، لكنها لن تؤثر كثيرا على الوضع الرأسمالي للبنك.

ورغم أن «دويتشه بنك» أصغر حجما بكثير عن منافسيه في وول ستريت، مثل «جيه.بي مورغان» و»سيتي غروب»، إلا أنه يتمتع بعلاقات مهمة في مجال التداول مع جميع الشركات المالية الكبرى في العالم. وقد وصفه صندوق النقد الدولي هذا العام بأنه يمثل خطرا محتملا على النظام المالي الكلي أكبر مما يشكله أي بنك عالمي آخر.

ومن المقرر أن يزور جون كرايان، الرئيس التنفيذي للبنك الألماني، واشنطن هذا الأسبوع لحضور الاجتماع السنوي لصندوق النقد. وقالت صحيفة (فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ) ان مسؤولين تنفيذيين آخرين سيشاركونه في السعي للتوصل إلى تسوية مع السلطات الأمريكية عن طريق التفاوض.

وعلى غرار البنوك الأوروبية الكبرى، التي تخضع للتحقيق لاتهامات بالتضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية، مثل «كريدي سويس» و»باركلي»، سيسعى «دويتشه بنك» أيضا لإبرام اتفاق مع الحكومة الحالية قبل الانتخابات الرئاسية.

وستتمخض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في الثامن من نوفبمبر/تشرين الثاني عن حكومة جديدة، وهو ما يصاحبه مخاطر مجهولة وتأخيرات محتملة.

واصطف عدد من كبار رجال الأعمال الألمان من شركات مثل «باسف» و»دايملر» و»إي.أون» و»آر.دبليو.إي» و»سيمنس»، للدفاع عن «دويتشه بنك» في مقال نشر في الصفحة الأولى من صحيفة (فرانكفورتر ألغماينه زونتاغ تسايتونغ).

وقال يورغن هامبرشت، رئيس مجلس إدارة «باسف» للصناعات الكيميائية «تحتاج الصناعة الألمانية دويتشه بنك ليصطحبنا إلى العالم الخارجي.»

وتبلغ القيمة السوقية للمصرف الألماني حوالي 15.9 مليار يورو (17.9 مليار دولار)، ومن ثم سيتعين عليه جمع أموال جديدة لسداد المبلغ الذي تطالب به وزارة العدل الأمريكية بالكامل.

ونفى «دويتشه بنك» وبرلين هذا الأسبوع تقارير عن أن الحكومة تعد خطة لإنقاذ المصرف.

ويعمل نحو 100 ألف موظف في البنك.