﻿سعر برميل النفط يتجاوز خمسين دولارا بفضل تفاؤل المستثمرين باتفاق «أوبك»

لندن – رويترز: ارتفعت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى منذ اغسطس/آب، متخطية 50 دولارا للبرميل أمس الاثنين مدعومة باتفاق مصدري النفط على خفض الإنتاج، رغم تحذير محللين من أن مشكلة فائض المعروض المستعصية قد تكبح موجة صعود أطول أجلا.

وزادت أسعار التعاقدات الآجلة لبرنت 42 سنتا إلى 50.61 دولار للبرميل في الساعة 0913 بتوقيت غرينتش، مرتفعة من أقل مستوى خلال الجلسة عند 49.74 دولار.

وصعدت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 37 سنتا إلى 48.61 دولار للبرميل، متعافية من أقل مستوى خلال المعاملات عند 47.78 دولار.

وقال منظمة «أوبك» الأسبوع الماضي إنها ستخفض الإنتاج إلى نطاق بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا، من مستوى الإنتاج الحالي البالغ 33.5 مليون دولار، على أن يتم الاتفاق على التفاصيل في اجتماع المنظمة في نوفمبر تشرين الثاني.

ومن المحتمل إن يصل انتاج «أوبك» من النفط إلى 33.60 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول، من مستوى معدل بلغ 33.53 مليون برميل يوميا في أغسطس، وهو أعلى مستوى لها في التاريخ الحديث حسبما وجد مسح لرويترز يوم الجمعة الماضي.