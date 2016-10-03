﻿السعودية: تراجع التحويلات المالية للأجانب للمره الأولى منذ 12عاما

الرياض – د ب أ: أفاد تحليل اقتصادي بأن التحويلات المالية للأجانب في السعودية إلى الخارج تراجعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 4.2 في المئة، لتبلغ 102.6 مليار ريال ( ) ، مقابل 106.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للتحليل الذي نشرأمس الاثنين، فإن تحويلات الأجانب في السعودية تتجه إلى تسجيل أول تراجع سنوي لها خلال 12 عاما، حيث كان آخر تراجع للتحويلات في عام 2004 .

يأتي تراجع تحويلات الأجانب بسبب البرامج المختلفة لتوطين «سعودة» العديد من الوظائف في القطاع الخاص، إضافة إلى المشكلات التي تتعرض لها بعض الشركات، خاصة في قطاع المقاولات، نتيجة ترشيد الإنفاق الحكومي تزامنا مع تراجع أسعار النفط، ما أدى في النهاية إلى إنهاء عقود عديد من العمالة الأجنبية.

وكانت وزارة العمل قد أكدت في وقت سابق أن الأجانب في القطاع الخاص فقط يبلغون 8.7 مليون موظف حاليا، بخلاف 720 ألفا عمالة منزلية، ونحو 72 ألفا يعملون في القطاع الحكومي السعودي، بإجمالي نحو 9.4 مليون أجنبي.