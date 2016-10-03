﻿الحكومة الأردنية: اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي ستوفر 600 مليون دولار سنويا

عمان – أ ف ب: اعلن وزير الدولة الأرددني لشؤون الاعلام، محمد المومني، ان اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي الموقعة يوم الإثنين الماضي مع اسرائيل «لا تجعل الأرددن مرتهنا لاسرائيل»، مؤكدا انها ستوفر على المملكة حوإلى 600 مليون دولار سنويا.

وقال المومنيفي تصريح للتلفزيون الرسمي الأرددني مساء أمس الأول ان «اتفاقية الغاز مع اسرائيل هي احد خيارات المملكة في الاستراتيجية المبنية على تنوع مصادر الطاقة، ولا تجعل الأرددن مرتهناً لاسرائيل، كما يدعي البعض». وحسب المومني فان «هذه الاتفاقية ستوفر على المملكة ما مقداره 600 مليون دولار سنويا»ً.

واوضح انه «في منتهى السطحية أن نقول أننا ندعم الاحتلال الاسرائيلي حينما نوقع اتفاقية الغاز»، مضيفا «موقفنا واضح من الاحتلال ونحن الدولة الاقدر على مجابهته».

وقال أيضا «يجب ان توضع الامور بمكانها الصحيح، لأن هنالك معاهدة سلام بين الأرددن وبين اسرائيل وهناك تجارة قائمة، وهذا لا ينتقص من موقفنا الرافض للاحتلال». واشار المومني إلى ان انقطاع الغاز المصري «ادى إلى تكبد الخزينة العامة ما مجمله ستة مليارات دولار».وتم تعليق صادرات الغاز المصري إلى الأرددن، بعد تعرض خطوط الغاز المصري في سيناء لهجمات عدة، منذ اندلاع الثورة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك مطلع العام 2011.ويوم الإثنين الماضي اعلن كونسورسيوم أمريكي/اسرائيلي يتولى استثمار مخزون حقل ليفاياثان البحري الاسرائيلي ابرام اتفاق مع الأردن لتزويده بالغاز.

واكدت «نوبل إنِرجي» الأمريكية، الشركة الرئيسية في الكونسورسيوم، ان الاتفاق المبرم مع شركة الكهرباء الوطنية الأرددنية يتعلق بـ8.4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا لمدة 15 عاما، مع خيار اضافة 1.4 مليون متر مكعب.

وتقدر قيمة العقد بحوالي 10 مليارات دولار، ويفترض ان يبدا تزويد الأردن بالغاز في 2019 مع بدء استغلال مخزون حقل ليفاياثان حسب بيان «نوبل إنِرجي».