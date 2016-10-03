﻿كريستيانو رونالدو يدشن فندقا جديدا يحمل اسمه

لشبونة – أ ف ب: دشن نجم ريال مدريد والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو في لشبونة الفندق الثاني ضمن سلسلة «بيستانا سي آر 7» التي استثمر فيها اكثر من 37 مليون يورو. ومن المقرر فتح فنادق ضمن هذه السلسلة العام المقبل في مدريد ونيويورك. وقال رونالدو الحائز جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب ثلاث مرات: «لطالما حلمت بفتح فنادق منذ صغري لان الحياة لا تقتصر على كرة القدم مع انها تبقى شغفي الاكبر». وأضاف مازحا: «لم يتبق لي الكثير من الوقت قبل نهاية مسيرتي… نحو عقد من الزمن». وأوضح: «مسيرتي كلاعب مرت بلشبونة حيث امضيت سبع سنوات وكان ينبغي لهذا المشروع الفريد في حياتي ان يمر عبرها». ويقع الفندق الذي يضم 82 غرفة في قلب حي بايشا القديم، وفتح أبوابه امام النزلاء في مطلع ايلول/ سبتمبر.

قائد منتخب الكاميرون السابق سونع يعاني من نزيف دماغي!

يواندي – الأناضول: أعلنت وسائل اعلام كاميرونية أن ريغوبرت سونغ قائد المنتخب الكاميروني سابقا، يرقد حاليا في إحدى المستشفيات بالعاصمة ياوندي. وأثبتت الفحوصات الطبية إصابته بنزيف دماغي، ربما يسبب له الشلل، ويستوجب بقاؤه في المستشفى تحت الملاحظة لفترة زمنية. وتعاطف النجم الكاميروني صامويل إيتو مع اللاعب ونشر تغريدة على «تويتر» قائلا: «ريغو أخي الأكبر أتمنى لك الشجاعة والشفاء العاجل». ويعد سونغ (40 عاما) أحد نجوم الكرة الكاميرونية، حيث بدأ مسيرته الدولية في 1993، وشارك في بطولات كأس عالم 1994 و1998 و2000 و2010، ليصبح أول لاعب إفريقي يحقق هذا الإنجاز. وحمل رقما قياسيا في مباراة البرازيل عام 1994، ليصبح في السابعة عشرة أصغر لاعب يطرد على مدار تاريخ المونديال، وفي 1998 طرد من مباراة تشيلي فأصبح أول لاعب يطرد من كأسي عالم مختلفتين. ولعب مع العديد من الفرق الأوروبية أبرزها ليفربول ووستهام الإنكليزيان، وكولن الألماني، ولنس الفرنسي، وغلاطة سراي وطرابزون سبور التركيان.

أودينيزي يقيل مدربه ياتشيني بسبب سوء النتائج

روما – د ب أ: أعلن أودينيزي الإيطالي إقالة مدربه جوسيبي ياتشيني، بعد هزيمة الفريق على ملعبه أمام لاتسيو صفر/3 في المرحلة السابعة من الدوري. وكانت الهزيمة هي الرابعة لأودينيزي خلال أول سبع مباريات في الموسم ليحتل المركز السادس عشر في الدوري برصيد سبع نقاط. وكان أودينيزي عين ياتشيني (52 عاما) في نهاية الموسم الماضي ليحل مكان لويجي دي كانيو. وذكرت تقارير أن لويجي دلنيري يعد مرشحا لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

مانشستر يونايتد يطلب من أرمينيا عدم إشراك مختاريان!

مانشستر – رويترز: طلب مانشستر يونايتد من الاتحاد الأرميني لكرة القدم السماح للاعب الوسط هنريخ مختاريان بالغياب عن مباراتين ضد رومانيا وبولندا في تصفيات كأس العالم حتى يكمل تعافيه من إصابة في الفخذ. وقال الاتحاد الأرميني إنه من المستبعد مشاركة قائد المنتخب الوطني، الذي غاب عن تعادل يونايتد 1-1 مع ستوك في الدوري الانكليزي الأحد، في مباراتي رومانيا السبت وبولندا الأسبوع المقبل بسبب الإصابة. وقال ستيف مكنيلي رئيس الجهاز الطبي ليونايتد: «هنريخ لا يزال في المرحلة الأخيرة من التأهيل عقب إصابة في عضلات الفخذ الأيسر مني بها الشهر الماضي أثناء اللعب مع يونايتد. في ضوء ذلك سأكون ممتنا إذا تم السماح له بالانسحاب من تشكيلة المنتخب في معسكره التدريبي المقبل ومباريات تصفيات كأس العالم حتى يظل في مانشستر لإكمال البرنامج التأهيلي».

فيوري بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل يعلن إعتزاله!

لندن – د ب أ: اعلن تايسون فيوري بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، في رسالة نشرها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، اعتزاله اللعبة. ولم يخض الملاكم البريطاني أي مباراة منذ حصل على ألقاب عالمية من فلاديمير كليتشكو في تصنيفات الاتحاد الدولي للملاكمة والرابطة العالمية للملاكمة والمنظمة العالمية للملاكمة في ألمانيا خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. ونشر في تغريدة عبر «تويتر»: «الملاكمة هي أكثر شيء محزن شاركت فيه. أنا الأفضل، وأيضا اعتزلت». وانسحب فيوري (28 عاما) من مباراة إعادة مع كليتشكو كان مقررا إقامتها يوم 29 الجاري، بسبب يتعلق بالصحة العقلية. وذكرت إلادارة المسؤولة عن تسيير شؤونه يوم 23 أيلول/ سبتمبر الماضي إن المباراة لن تقام لأن تايسون غير لائق طبيا للنزال. ويواجه فيوري أيضا جلسة إستماع متعلقة بمزاعم اتهامه بانتهاك قواعد تعاطي المنشطات في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وكان فيوري تغلب على كليتشكو بالنقاط وفاز باللقب العالمي. وكان مقررا أن تقام مباراة الإعادة يوم 9 تموز/ يوليو الماضي، لكن فيوري ألغاها لإصابته في الكاحل. ولم يحضر فيوري أيضا المؤتمر الصحفي بعد تحديد مباراة الإعادة خلال الشهر الجاري.