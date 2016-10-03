﻿بداية قوية لنيشيكوري وسيليتش

طوكيو – د ب أ: أسعد كي نيشيكوري جماهير بلاده بعدما حقق بداية قوية في بطولة اليابان المفتوحة للتنس، كما حقق الكرواتي مارين سيليتش انطلاقة جيدة بالفوز على وصيف بطل نسخة 2015، ضمن المنافسات التي أقيمت تحت السقف المغلق في ملاعب «أرياكي كولوسيوم» بسبب سقوط الأمطار.

وصعد نيشيكوري، المصنف الأول للبطولة والفائز بلقبها مرتين والذي شهد مرانه الأحد حضور ثمانية آلاف مشجع، إلى الدور الثاني بالفوز على الأمريكي دونالد يانغ 4/6 و6/2 و6/2. وكان يانغ حصل على فرصة المشاركة في البطولة كبديل للأسباني نيكولاس ألماخرو الذي غاب بسبب وعكة صحية. واحتاج نيشيكوري إلى نحو ساعتين لحسم المواجهة والتأهل إلى الدور الثاني وسط دعم جماهيري كبير. وكانت المباراة هي الأولى لنيشيكوري، أبرز لاعب تنس آسيوي في الوقت الحالي، منذ نحو شهر، وبالتحديد من هزيمته أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا في الدور قبل النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز)، بعد يومين من فوزه على البريطاني آندي موراي المصنف الثاني على العالم. أما سيليتش، المصنف الرابع للبطولة والذي قاد بلاده للوصول إلى نهائي كأس ديفيز لفرق التنس حيث تواجه الأرجنتين الشهر المقبل، فقد أطاح بالفرنسي بينوا بيير، وصيف بطل نسخة العام الماضي، بالفوز عليه 6/صفر و4/6 و6/3. وكان سيليتش وصل إلى دور الثمانية من البطولة في العام الماضي وخرج حينذاك على يد نيشيكوري. ويلتقي سيليتش في الدور الثاني الأسباني فيرناندو فيرداسكو الذي تأهل بالفوز على الياباني جو سويدا 6/7 (2/7) و6/3 و6/3. كذلك صعد البرتغالي جواو سوزا إلى الدور الثاني بالفوز على السلوفاكي مارتين كليزان 4/6 و6/3 و6/3.