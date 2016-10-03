﻿الدوري القطري: لاودروب: سنعمل سويا ليظل الريان على منصات التتويج

الدوحة – د ب أ: أعرب الدنماركي مايكل لاودروب، المدرب الجديد للريان القطري، عن سعادته البالغة بالعودة مجددا إلى قطر وخوض تجربة جديدة، مشددا على العمل ليظل الفريق على منصات التتويج.

جاءت تصريحات لاودروب في المؤتمر الصحفي للإعلان عن التعاقد مع المدرب الدنماركي خلفا للأوروغواني خورخي فوساتي المنتقل لتدريب المنتخب القطري. وستكون مدة عقد المدرب الجديد موسمين. وعبر لاودروب عن سعادته بخوض تجربة جديدة في الدوري القطري مضيفا: «سعيد بعودتي مجددا إلى الدوحة والتدريب في دوري نجوم قطر الذي بات يستقطب خيرة المدربين واللاعبين، وشرف لي أن أنتمي إلى العائلة الموسعة لكرة القدم القطرية عامة، ونادي الريان بشكل خاص». وأكد: «الريان من أعرق الأندية القطرية وتاريخه حافل بالنجاحات والإنجازات، وهذا يحملني مسؤولية كبيرة للحفاظ على تلك المكاسب ودعمها في المستقبل، وسنعمل سويا هذا الموسم كي يظل الفريق على منصات التتويج بعدما حقق لقب الدوري الموسم الماضي مع مدرب كبير هو فوساتي». وحول قدرة الريان على الحفاظ على لقبه في ظل منافسة لخويا والسد والجيش، قال لاودروب: «هو حق مشروع للجميع ومن المؤكد ان هذا الموسم سيكون صعبا على الجميع، لكنني أثق تماما في قدرتنا على تقديم موسم متميز بوجود لاعبين مميزين للغاية». وتابع: «أعرف جيدا مستوى الكرة القطرية وقيمة أغلب الأندية بحكم تجربتي السابقة مع لخويا، وبالتالي فإن العمل وحده سيكون المقياس الحقيقي لفرض أنفسنا بقوة واظهار وجهنا الحقيقي، وهذا لن يتحقق الا بتكاتف جهود الجميع من ادارة وجهاز فني ولاعبين، وستكون مهمتنا واضحة وهي المنافسة بقوة على كل البطولات، والدفاع عن لقب الدوري الذي توج به النادي الموسم الماضي».