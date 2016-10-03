﻿الدوري الإيطالي: ميلان يعبر ساسولو في مباراة الأهداف السبعة!

روما – الأناضول: حقق ميلان، فوزا صعبا على ضيفه ساسولو 4/3 في الجولة السابعة للدوري الإيطالي.

وسجل لميلان كل من جاكومو بونافينتورا في الدقيقة التاسعة، والكولومبي كارلوس باكا في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، ومانويل لوكاتيلي في الدقيقة 73، وغابرييل باليتا في الدقيقة 77. فيما سجل لساسولو كل من ماتيو بوليتانو في الدقيقة العاشرة، وفرانشيسكو أتشيربي في الدقيقة 54، ولورينزو بيلغريني في الدقيقة 56. واستعاد ميلان ذاكرة الانتصارات من جديد، والتي كانت غائبة عنه منذ 20 سبتمبر/ أيلول الماضي عندما فاز وقتها على لاتسيو بهدفين دون رد. ورفع ميلان رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر. وتلقى نابولي خسارة من مضيفه أتلانتا بهدف نظيف، سجله اندريا بيتانيا في الدقيقة التاسعة، ليتجمد رصيد نابولي عند 14 نقطة في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد أتلانتا إلى 9 نقاط في المركز الثاني عشر. وهزيمة نابولي هي الأولى له في الموسم الحالي، بعد الفوز في 4 مواجهات وتعادلين.