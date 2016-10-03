﻿الدوري الألماني: شالكه يحقق انتصاره الاول بسحقه مونشنغلادباخ

برلين – د ب أ: حقق شالكه أول فوز له هذا الموسم في الدوري الألماني بتغلبه على بوروسيا مونشنغلادباخ 4/صفر في المرحلة السادسة، والتي شهدت تعادل فولفسبورغ مع ماينز سلبا.

وسجل أهداف شالكه إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ من ركلة جزاء في الدقيقة 52 وبريل إيمبولو (هدفين) في الدقيقتين 56 و84 وليون غوريتسكا في الدقيقة 59. وحصد شالكه أول ثلاث نقاط بالدوري احتل بها المركز السادس عشر (الثالث من القاع) حيث تلقى الهزيمة في المباريات الخمس السابقة. وتوقف رصيد مونشنغلادباخ عند عشر نقاط في المركز التاسع متلقيا هزيمته الثانية هذا الموسم، مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في واحدة. وخيم التعادل السلبي بين فولفسبورغ وضيفه ماينز، ورفع الاول رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث عشر محققا تعادله الثالث هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والخسارة في مباراتين. فيما رفع ماينز رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الحادي عشر، محققا تعادله الثاني مقابل الفوز في مباراتين والخسارة في مثلهما.