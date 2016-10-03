﻿الدوري الفرنسي: بالوتيلي البطل والشرير مجددا ليتصدر نيس

باريس – رويترز: قدم ماريو بالوتيلي عرضا يحمل بصمته ليسجل هدفا ويمنح فريقه نيس الفوز 2-1 على لوريان ويرتقي لصدارة الدوري الفرنسي، وبعدها طرد اللاعب في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسجل المهاجم الايطالي هدفه الخامس في ثلاث مباريات بالدوري، بعدما هز الشباك قبل أربع دقائق من نهاية المباراة. وكان بنيامين موكاندجو ادرك التعادل للوريان ليلغي هدف التقدم لريكاردو بيريرا. وطرد بالوتيلي، الذي انضم الى نيس من ليفربول في صفقة انتقال حر قبل انطلاق الموسم الجديد بعد مرور دقيقتين من الوقت المحتسب بدل الضائع لحصوله على الانذار الثاني. وبدأ نيس المباراة بقوة وسجل من اول فرصة بعد مرور 11 دقيقة عندما هز بيريرا الشباك بتسديدة منخفضة. وادرك موكاندجو التعادل في الدقيقة 61 بعد تمريرة من محمد مارا. وسجل بالوتيلي هدف الفوز من تسديدة رائعة من عند حافة منطقة الجزاء قبل وقت قصير من طرده عقب مشادة مع ستيفن موريرا. ويملك نيس 20 نقطة من ثماني مباريات ويتفوق بنقطة على جاره موناكو الذي سحق ميتز 7-صفر. ويحتل باريس سان جيرمان حامل اللقب الذي تفوق على بوردو 2-صفر المركز الثالث برصيد 16 نقطة. وتغلب ليون على غريمه اللدود سانت ايتيان 2-صفر على أرضه بفضل هدفي سيرجي داردر ورشيد غزال ليرتقي للمركز الخامس برصيد 13 نقطة ويترك منافسه في المركز التاسع. وفي مباراته رقم 2368 في دوري الاضواء معادلا الرقم القياسي لسوشو تعادل مارسيليا 1-1 مع مضيفه انجيه بعدما ألغى بيريك كابل هدف فلوريان توفين في الوقت المحتسب بدل الضائع. ويحتل مارسيليا المركز 14 برصيد تسع نقاط.